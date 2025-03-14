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NBA》東契奇狂轟45分創轉隊新高！ 湖人卻遭公鹿痛宰慘吞3連敗

2025/03/14 10:57

東契奇。（路透）東契奇。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天展開「8天6戰」的地獄賽程，首戰踢館東部強權公鹿，東契奇（Luka Doncic）雖然狂砍45分，無奈還是白忙一場，終場湖人以106：126不敵公鹿，吞下3連敗。

湖人近期受到傷兵困擾，今在3名主力詹姆斯（LeBron James）、海伊斯（Jaxson Hayes）、八村壘都缺陣的情況下，上半場靠東契奇轟下29分咬住分差，僅以63：71落後。

易籃後，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）頻頻肆虐湖人禁區，加上羅培茲（Brook Lopez）、波特（Kevin Porter Jr.）在外線放冷箭，三節打完時，公鹿已將分差擴大至20分。

湖人方面，多流於里維斯（Austin Reaves）和東契奇單打獨鬥，其他球員沒有太多發揮，最終比賽早早進入垃圾時間，湖人無力扭轉戰局。

東契奇射進7顆三分彈，進帳45分寫下加盟湖人後新高，另有11籃板、3助攻，里維斯28分、8籃板，柯奈特（Dalton Knecht）貢獻10分。

公鹿部分，亞德托昆波24分、12籃板，羅培茲23分、4火鍋，里拉德（Damian Lillard）22分、10助攻。

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