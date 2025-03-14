NBA》交易後立即延長合約 「士官長」談勇士：找到一個需要我的球隊

巴特勒認為勇士有很好的團隊，同時也給予他需要的尊重。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士在今年季中交易來了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），交易後他也和球隊有著良好化學效應，球隊成績一路「北伐」，而今談到勇士，巴特勒表示勇士就是那支他在尋找的球隊。

巴特勒在記者史皮爾斯（Marc J. Spears）的訪談中表示，他找到一個需要他的球隊，他補充說，被需要的感覺不僅是在聯盟中，在人生中也是，他認為勇士給予了他極高的尊重。

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巴特勒透露，被交易後他就和球隊兩大核心柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）聊過，他們告訴巴特勒，需要巴特勒把贏球的心態以及在場上奮鬥的精神帶來勇士隊。

「他們就是這樣跟我說的，我也覺得『沒問題，就來做吧』。」巴特勒說道。

對於加盟勇士的目標，巴特勒直言就是來幫球隊奪冠的，「我不在意其他的，我不介意得了多少分、不介意出手次數，這些我全都不介意，我來這邊只為了贏。」為此巴特勒說，只要為了贏球，勇士需要他做什麼，讓他知道就對了。

在交易來巴特勒前，勇士戰績25勝26敗西部排名第10，交易後打出了14勝2敗（不含今日比賽），排名也一路上升至西部第6；巴特勒稱讚勇士擁有很棒的團隊和隊友，不斷的贏球也讓他感到很快樂。

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