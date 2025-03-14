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MLB》洋基71億新王牌左投佛里德確定不扛開幕戰！紐媒曝出任人選

2025/03/14 12:37

佛里德。（路透）佛里德。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季以以8年2.18億美元（約新台幣71.8億）的左投史上最大約簽下前勇士王牌佛里德（Max Fried），今天他在春訓熱身賽面對老虎先發4局失1分，賽後總教練布恩（Aaron Boone）表示，佛里德將不會是洋基開幕戰先發。

佛里德今迎春訓第2場先發，主投4局用57球僅被敲出1支安打，就是前洋基明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）的陽春砲，失掉1分，另投出3次三振，目前春訓佛里德出賽2場投6.1局，送出5次三振，防禦率4.26。

談到自己今天的投球內容，佛里德表示感到滿意，也製造很多滾地球。而今天首度與他搭配的洋基主戰捕手威爾斯（Austin Wells），佛里德也讚道：「他是一位非常有天賦且聰明的捕手，我是喜歡和搭檔頻繁溝通的人，所以我試著去理解他的想法，讓我們彼此更加熟悉。」

賽後洋基總教練布恩盛讚佛里德的表現，同時也正式宣布，佛里德將不會擔任洋基在美國時間3月27日的開幕戰先發，並表示將於明天公布先發人選。但紐媒《NJ.com》指出，幾乎可以確定，該任務將由另一位明星左投羅冬（Carlos Rodón）出任。

羅冬在2022年與洋基簽下6年1.62億美元合約，在洋基兩個球季合計先發46場，239.1局投出259次三振，防禦率4.74，累積19勝17敗。羅冬本季春訓出賽2場，投5.1局有5次三振，被敲9支安打失掉6分，防禦率10.13。

羅冬。（資料照）羅冬。（資料照）

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