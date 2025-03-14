NBA》柯瑞4千顆三分球達標 勇士打爆國王奪6連勝

柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在主場有「萌神」柯瑞（Stephen Curry）完成4000顆三分球里程碑，D.格林（Draymond Green）更是斬獲本季新高23分，最終勇士以130：104打敗國王，拉出6連勝。

此仗最大焦點就是柯瑞，賽前已經投進3998顆三分球，何時能完成4000顆三分球紀錄，不過他因腰傷影響，以及國王幾乎是派人一對一跟著他，柯瑞直到第三節8分19秒才命中此仗第2顆三分球，一舉完成4000顆紀錄。

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勇士在第一節就最多取得15分領先，只是國王在第二節開始反攻，甚至在第三節還追到只落後4分，不過當柯瑞完成里程碑後，勇士團隊不用一直替柯瑞製造機會，反而打出更佳的團隊，在第四節就一舉打趴國王成功奪勝。

柯瑞此仗保守出擊，出手9次中4球，包括2顆三分球，攻下11分，不過勇士其他球員火力都有輸出，D.格林投進4顆三分球，斬獲本季新高23分，J.巴特勒（Jimmy Butler）6分、5籃板、7助攻，穆迪（Moses Moody）17分進帳，傷癒歸隊的庫明加（Jonathan Kuminga）18分、小培頓（Gary Payton II）11分、希爾德（Buddy Hield）16分、波斯特（Quinten Post）10分。

國王方面，德羅森（DeMar DeRozan）23分，拉文（Zach LaVine）14分，艾利斯（Keon Ellis）斬獲18分，但還仍無法在客場踢館成功，吞下3連敗。

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