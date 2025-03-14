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NBA》湖人烏克蘭中鋒表現超災難！名人堂球星不忍了：他啥也不會

2025/03/14 13:10

蘭恩。（路透）蘭恩。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕傷兵滿營的湖人近期已經吞下3連敗，頂替海伊斯（Jaxson Hayes）擔任先發的烏克蘭籍中鋒蘭恩（Alex Len）表現更是只能用「災難」形容，就連名人堂球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）也看不下去。

目前「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、八村壘與主戰中鋒海伊斯等湖人主力球員都因傷缺陣，球隊戰力也大打折扣。其中海伊斯又是陣中唯一真正的中鋒，在他的缺席下，湖人只能被迫使用蘭恩來鎮守禁區。

然而蘭恩在近2場先發的表現非常糟糕，前一戰對籃網上場13分鐘，只搶下2顆籃板球，另有1助攻、1火鍋與1抄截；今天面對公鹿，蘭恩上場19分鐘3投1中得到2分，另有3籃板1助攻，正負值-15。擔任球評的傳奇球星米勒更忍不住在比賽中直言：「蘭恩不會防守，不會進攻，也不會搶籃板，如果你是湖人，乾脆打小球好了！」

湖人在交易大限前試圖換來黃蜂優質中鋒威廉斯（Mark Williams），但最終因體檢未過而作罷，並找來蘭恩當作支援。然而自2月加盟湖人以來，蘭恩6場比賽場均僅貢獻1分、2.3籃板，如今海伊斯又倒下，湖人的禁區缺口更加嚴重。

湖人陣中還有一位具有外線能力的長人克勒貝爾（Maxi Kleber）有望，但他預計要等到季後賽才有可能復出。目前湖人40勝24敗，位居西部第3名。

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