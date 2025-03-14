東京賽》大谷翔平回應台灣媒體！「若能在台灣球迷面前出賽很開心」

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍道奇與小熊將在3月18日、19日舉行大聯盟東京海外賽，兩隊球星也陸續抵達日本。今天進行記者會，道奇日本巨星大谷翔平與日籍隊友山本由伸、佐佐木朗希一同出席，根據日媒報導，大谷還對台灣媒體的提問進行回應。

日媒《Daily》報導，此次記者會吸引約20台攝影機與50名記者，而大谷受訪時也表達自己對系列賽的期待，「目前重點是要克服時差，調整好狀態。」大谷還說，小熊陣中也有今永昇太與鈴木誠也，期盼日本球迷能親眼見證日本選手的表現，同時也讓球迷感受到大聯盟的魅力。

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《Daily》、《日刊體育》等日媒也在報導中提到，有來自台灣的媒體向大谷提問，而大谷也親切有禮貌回應。台灣媒體首先問道，如果大聯盟海外開幕戰未來有機會在其他亞洲地區舉辦，台灣是否會是適合的地點，大谷回答：「我個人當然覺得適合，在台灣球迷面前比賽一定很棒。這次比賽地點選在日本，去年則是在南韓，如果能打出精彩的比賽，未來或許也有機會在其他地區舉行。如果有機會能夠在台灣的棒球迷面前比賽，我會感到非常榮幸與開心。」

台灣媒體接著詢問，此次東京賽有許多日本、台灣與南韓球迷前來觀賽，亞洲與美國球迷有哪裡不同，大谷表示：「無論在哪個國家，球迷們對棒球的熱情始終如一。在這樣的環境下比賽是我的榮幸，我希望能夠細細品嘗這份喜悅，無論國籍與種族，都能享受站上球場的美好。」

大谷翔平預計將擔任開路先鋒指定打擊，而道奇確定將由山本由伸與佐佐木朗希擔任第一戰與第二戰先發投手。山本由伸喊話，會拿出最佳狀態站上投手丘，希望能展現出最好的自己；佐佐木朗希也表示，希望能盡全力表現自己的實力。

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（美聯社）

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