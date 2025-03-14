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澎湖子弟蔡靖宏 勇奪今年冬季特殊奧林匹克花式滑冰銀牌

2025/03/14 14:03

澎湖囝仔蔡靖宏，為中華台北隊勇奪今年冬季特奧第一面獎牌。（中華台北特奧會提供）澎湖囝仔蔡靖宏，為中華台北隊勇奪今年冬季特奧第一面獎牌。（中華台北特奧會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年冬季特殊奧林匹克運動會，中華台北特奧代表隊第一面獎牌出爐，由花式滑冰代表隊蔡靖宏勇奪銀牌，來自澎湖的囝仔蔡靖宏克服腦麻挑戰，在今年特奧花式滑冰競賽中奪得佳績，消息傳來母校國立澎湖高級水產職業學校，師生都與有榮焉。

來自澎湖縣的蔡靖宏，畢業於國立澎湖高級海事水產職業學校餐飲服務科，儘管患有腦性麻痺、行動不便且雙腳有扁平足，依然憑藉堅毅不拔的精神，在特奧花式滑冰競賽選拔中取得了亮眼的成績，代表國家參加冬季特殊奧林匹克運動會。

蔡靖宏表示，能取得這樣的成績並參賽，離不開學校特教組長和師長們的支持與鼓勵。從體能訓練到滑冰基本功，師長們從零開始耐心教導他，並進行嚴格的訓練。在訓練過程中，蔡靖宏也遭遇了不少挫折。由於肢體上的限制與扁平足帶來的疼痛，再加上澎湖缺乏冰宮等設施，面臨了諸多困難。在學習花式溜冰的過程中，蔡靖宏經常因為平衡不穩而摔倒，感到挫折和沮喪。但在師長的鼓勵下，他堅持不懈，努力克服困難。

除了學校訓練外，蔡靖宏還主動相約夥伴到學校操場進行體能訓練，增強體能與耐力。 此外，更報名了直排輪課程，以模擬冰上滑行，努力提升滑冰技巧。儘管過程艱辛，但從未放棄，反而更加堅定，最終在賽場上取得了優異的成績，證明了只要有毅力和不懈的努力，就能克服任何挑戰。蔡靖宏特別感謝家人的支持，表示家人從未放棄他，始終在背後默默支援，給予他無比的力量。

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