3/21～3/24全原運在高雄 15線免費接駁車載民眾熱血觀賽

3月21至24日在高雄舉辦的全原運，將有提供賽場與鄰近大眾運輸站點的免費接駁車。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕全國原住民族運動會將於3月21至24日在高雄登場，本屆賽事競賽場地遍及高雄市區與原鄉區，高雄市運動發展局特別於賽事期間規畫15線免費接駁車，邀請民眾到現場為選手加油，也能感受高雄的觀光魅力和美食。

高雄市運發局指出，全原運的賽事包括8項擅長運動及9項傳統運動，市區項目如田徑及傳統負重於高雄大學舉行，在捷運R21都會公園站與高雄大學間有交通接駁車服務選手及民眾；其他如傳統射箭（楠梓運動園區）、競舟（蓮潭水域運動中心）、角力（海青工商）、撒網（鼓山游泳池）、棒球（女子組在陽明網球場、少年男子組在頂庄棒球場）、傳統樂舞（鳳山體育館）、柔道（忠孝國中）、慢速壘球（女子組在鳳山壘球場、男子組在大坪頂壘球場） 、五人制足球（五甲國小）及跆拳道（輔英科大）等市區賽事，在鄰近大眾運輸站點安排交通接駁，市區共規劃12線免費接駁車。

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原鄉區則有傳統競賽項目，傳統拔河及傳統摔角在桃源區雅你運動場舉行，傳統狩獵和傳統鋸木在那瑪夏國中辦理，傳統路跑則是沿著高132線，行經情人谷聯外道路、情人谷溫泉、消防局茂林分隊、姿沙里沙里步道到得樂日嘎大橋，沿路風景優美。

市府除安排「直達線」與「觀光線」的早班免費接駁車外，「直達線」自捷運左營站2號出口直達原鄉賽事場地，「觀光線」則是從捷運鳳山西站1號出口、左營站2號出口至原鄉賽會場及鄰近的觀光景點，搭車民眾須事先上網（https://forms.gle/YEW479d4tps1vorM7）填寫預約表單。

運發局表示，接駁站點和時刻表已公布於全原運官網，適合想要觀賽和觀光自由行的民眾規劃運用，賽事期間原鄉及市區部份競賽會場停車空間有限，建議民眾上山觀賽或觀光盡量利用免費接駁車，並事先上網預約，留意發車時間，詳細免費接駁車資訊請至「114年全國原住民族運動會（114kaohsiung.khsport.tw）」官網／服務資訊／免費接駁車查詢。

桃源雅你線免費接駁車。（高雄市運發局提供）

那瑪夏線線免費接駁車。（高雄市運發局提供）

茂林線免費接駁車。（高雄市運發局提供）

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