中職》兄弟開幕戰贈品冠軍戒指曝光 商品部還有不同選擇

中信兄弟公布進場贈品。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕2025中信兄弟主場開幕週即將在3/29（六）-3/30（日）連續兩天於臺北大巨蛋開打，中信兄弟球團在今日公布進場贈品，3/29（六） 進場的球迷（限內野B1、L2領取）可獲得「2024 進擊冠軍戒指（球迷版）」！球迷版冠軍戒指上刻有「Thank You Fans」字樣，而商品部也將推出「復刻球員版冠軍戒指」，讓球迷們能夠有不同選擇能夠珍藏。

此外，開幕週兩日購買內野B1及L2區域球迷亦可獲得以中信兄弟2025年度口號「進化」設計的「進化應援短Tee」乙件，3/29（六）為黃款、3/30（日）為藏青款，歡迎全場球迷一起穿上，集結進化力量，迎接新球季的開始。

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而凡購買內野全區的球迷皆有機會可獲得「中信兄弟《進化攻略手冊》」（B1、L2皆可領取，L4、L5 數量有限送完為止），內容有完整的新球季資訊，包含黃衫軍團成員、應援歌曲教學、Passion Sisters成員介紹、年度賽程以及主場賽事活動等豐富的內容。

中信兄弟公布進場贈品。（中信兄弟提供）

中信兄弟公布進場贈品。（中信兄弟提供）

中信兄弟公布進場贈品。（中信兄弟提供）

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