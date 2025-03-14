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青年盃》有膽識+移訓激發拚勁！21歲新星陳建榮400欄登上歷年第四

2025/03/14 14:52

台灣師大跨欄新星陳建榮。（記者吳孟儒攝）台灣師大跨欄新星陳建榮。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台灣師大跨欄好手陳建榮，昨在114年新北市青年盃全國田徑公開賽男子400公尺跨欄衝出49秒83的個人最佳成績，一舉躍升歷年第四傑，雖今天在決賽沒能再次突破，仍以50秒98收下金牌，為新賽季注入強心針。

21歲的陳建榮是備受期待的跨欄新星，他在去年5月日本木南道孝記念田徑賽衝出49秒96，登上歷年第四傑，這次在青年盃預賽再將紀錄往上堆高，國內只僅次彭名揚、陳天文和陳傑等三大高手。

指導教練曾孝生指出，陳建榮的最大優勢正是攻欄膽識，且今年年初到四川移訓2個月，親身感受高強度訓練，大開眼界也讓觸發他的拚勁，回台灣後變得更趕跑，也更敢去拚。

雖然陳建榮先前因染上A流而影響狀態，身體恢復變得更慢，訓練效果下降到只有一半的效果，但昨天青年盃一舉衝出49秒83，讓曾孝生都直呼出乎意料，即使今天沒能一舉突破，整體過程已算滿意，就是有些細節需要再修正。

陳建榮自評昨天狀態不錯，前面還沒全開，一直到後段再提升速度，就衝出個人最佳，因此今天打算全程加速拚看看，沒能達成預期的成績不太滿意，但他也自知身體恢復不完全，連兩天都跑造成身體疲勞，只能展望之後的比賽。

距離5月南韓亞錦賽達標就差0.1秒，陳建榮接下來預計參加全國大專校院田徑公開賽，或是赴日比賽挑戰取得資格，而對於未來的成績，他沒有為自己訂下明確數字，而是希望能一次比一次更進步，向強人之林靠攏，他說：「我覺得秒數部分就是順其自然，有時就是運氣，像是我昨天有抓住機會，在當天做最重要的選擇。」

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