WTT冠軍賽》直落三不敵偶像王曼昱 簡彤娟無緣8強世界排名仍重返前50

簡彤娟直落三不敵中國名將王曼昱，無緣晉級8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將簡彤娟今天在2025年WTT重慶冠軍賽女單次輪，以0:3不敵世界排名第2的中國名將王曼昱，無緣進晉級8強，仍締造個人在冠軍賽最佳成績，收穫1萬美元獎金和90分積分，下週世界排名也將重返前50名，直逼生涯最佳的44名。

世界排名51的簡彤娟是王曼昱的小粉絲，去年巴黎奧運女團、今年新加坡大滿貫賽，她兩度敗在偶像拍下，其中新加坡大滿貫賽從王曼昱手上搶下1局，這次交手她賽前設定的目標也是拿下1局。

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對於簡彤娟是她的「小迷妹」，王曼昱接受採訪時也笑說略知一二。她說，「大家私下是好朋友，場上雙方都全力以赴，認真對待每1分。」

面對去年重慶冠軍賽奪下亞軍的王曼昱，簡彤娟前兩局接發球處理不佳，很快地以4:11、3:11連丟兩局。

第3局，簡彤娟放手一搏，主動起板攻擊，一度取得6:5領先，但隨後發球過高被王曼昱直接反手起板攻擊，並拉出一波5:1的猛攻，反倒以7:10後。

被逼入絕境的簡彤娟沒有放棄，奮力化解3個賽末點，包括一記幸運的擦網球追成10平，不過最終仍被王曼昱正手發球搶攻得手，連丟2分，10:12吞下對戰3連敗。

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