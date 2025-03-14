晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》直落三不敵偶像王曼昱 簡彤娟無緣8強世界排名仍重返前50

2025/03/14 14:51

簡彤娟直落三不敵中國名將王曼昱，無緣晉級8強。（取自WTT官網）簡彤娟直落三不敵中國名將王曼昱，無緣晉級8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將簡彤娟今天在2025年WTT重慶冠軍賽女單次輪，以0:3不敵世界排名第2的中國名將王曼昱，無緣進晉級8強，仍締造個人在冠軍賽最佳成績，收穫1萬美元獎金和90分積分，下週世界排名也將重返前50名，直逼生涯最佳的44名。

世界排名51的簡彤娟是王曼昱的小粉絲，去年巴黎奧運女團、今年新加坡大滿貫賽，她兩度敗在偶像拍下，其中新加坡大滿貫賽從王曼昱手上搶下1局，這次交手她賽前設定的目標也是拿下1局。

對於簡彤娟是她的「小迷妹」，王曼昱接受採訪時也笑說略知一二。她說，「大家私下是好朋友，場上雙方都全力以赴，認真對待每1分。」

面對去年重慶冠軍賽奪下亞軍的王曼昱，簡彤娟前兩局接發球處理不佳，很快地以4:11、3:11連丟兩局。

第3局，簡彤娟放手一搏，主動起板攻擊，一度取得6:5領先，但隨後發球過高被王曼昱直接反手起板攻擊，並拉出一波5:1的猛攻，反倒以7:10後。

被逼入絕境的簡彤娟沒有放棄，奮力化解3個賽末點，包括一記幸運的擦網球追成10平，不過最終仍被王曼昱正手發球搶攻得手，連丟2分，10:12吞下對戰3連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中