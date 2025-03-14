苗栗銅鑼國小代表出征硬式棒球聯賽 鍾東錦到校勉為苗栗爭光

苗栗縣銅鑼國小棒球隊，以五勝全勝姿態取得苗栗縣代表權，將代表參加全國國小棒球硬式聯賽。（苗栗縣政府提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕全國國小棒球硬式聯賽將於4月8日至14日在台南市北區開打，銅鑼國小以五勝全勝姿態奪得苗栗縣代表權，縣長鍾東錦今（14）日等人到該校，為選手加油打氣，並頒發獎勵金，盼小將們為苗栗爭光。

銅鑼國小棒球隊在這次選拔賽中一路過關斬將，面對來自各校的強勁對手，隊員們沉著應戰，無論是投手精準的控球、打者犀利的揮棒，還是守備間的默契配合，都展現出扎實的訓練成果與強烈的求勝決心。最後，他們憑藉優異表現奪下冠軍，取得苗栗縣代表權。

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銅鑼國小棒球隊除備戰全國盃賽選拔賽，同時也組訓苗栗縣聯隊參加中華民國棒球協會辦理之華南金控（U12）、小馬聯盟少棒錦標賽（PONY）等全國盃賽，讓苗栗縣在全國盃賽不缺席。

縣長鍾東錦表示，苗縣府全力支持銅鑼國小棒球隊，補助今年度深耕基層棒球扎根工作培訓計畫經費39萬元，另凡報名學生棒球聯賽學校球隊，中華民國學生棒球運動聯盟補助每隊組訓費6萬元整；晉級全國賽參賽費則依實際比賽日期及路程補助往返交通費、膳食、住宿及雜支費，期盼予球隊豐厚資源挹注。

鍾東錦指出，，棒球運動是國球，也希望銅鑼國小小球員畢業後能就近選讀文林國中棒球隊或縣內國中棒球隊，讓優秀選手可以持續在縣內培訓，更希望有朝一日能穿上中華隊藍白球衣，一起為爭取國家榮譽而努力。

苗栗縣銅鑼國小棒球隊，將代表參加全國國小棒球硬式聯賽，縣長鍾東錦前往該校加油打氣，並頒發獎勵金。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣政府為小將們準備營養補給品。（苗栗縣政府提供）

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