網球》曹家宜澄清禁藥風波：絕無意圖透過藥物提升運動表現

曹家宜。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕我國新生代網球女將曹家宜涉及禁藥風波，澄清自己是服用感冒藥，絕無任何意圖透過藥物提升運動表現，將會全力配合國際網球誠信機構（ITIA）調查。

曹家宜因為2025年元月紐西蘭奧克蘭參賽期間，被檢測出違禁藥物甲基麻黃鹼（Methylephedrine）陽性反應，收到通知後自願暫時停賽，並發聲明：「由於去年底密集的海外行程，導致我身體極度不適的情況，需服用感冒藥進行治療。今年2月20日，國際網球誠信機構（ITIA）來函通知藥檢數值異常，我隨即於3月1日主動申請停賽，並回覆相關內容及證明，現正全力配合相關調查。

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本人在此鄭重聲明，絕無任何意圖透過藥物提升運動表現。在停賽期間，我將持續保持訓練，靜待調查結果，並以此事件引以為戒，未來將更加審慎面對相關事宜。感謝各界的關心與支持。」

21歲的曹家宜出生於台北，擁有身高176公分的高大體型，從小展現過人天賦，在國內大小賽事嶄露頭角，青少年轉戰職業後，她2023年獲得成都世大運女團金牌，同年10月打下WTA250等級香港公開賽女雙冠軍，也是生涯最高等級賽事金盃。

2024年曹家宜獲得「台灣一姊」謝淑薇青睞，欽點為巴黎奧運網球女雙搭檔，首度五環殿堂出擊，躋身8強追平我國最佳戰績。

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