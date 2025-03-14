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東京賽》日本賽熱度是南韓賽的10倍？佛里曼一番話讓韓媒有意見

2025/03/14 17:09

道奇抵達東京巨蛋，做賽前練習。（路透）道奇抵達東京巨蛋，做賽前練習。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外賽將在3月18日、19日於東京巨蛋登場，衛冕軍道奇將碰上小熊，包含道奇日本巨星大谷翔平在內，兩隊共有5名日本選手，這也讓道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）認為東京賽的熱度會是去年南韓首爾賽10倍，這段話卻引起南韓媒體議論。韓媒《ChosunBiz》撰文提到，「他是否忘記一年前的那段記憶？」

根據《洛杉磯每日新聞》日前的報導，對於這次的東京海外賽，佛里曼表示，「我很期待，我覺得這個會是去年南韓賽（2024年首爾賽）的10倍，因為有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，還有小熊隊的今永昇太、鈴木誠也...我想這會超出我們的預期，這會很令人興奮。我聽說東京和日本有很多美好的東西，所以我真的很期待。而我們拿下這兩場勝利，那就更棒了。」

佛里曼在受訪中也提到，「我覺得我們對此有一些想法，但實際情況可能會遠遠超出我們的預期...我的意思是，當時我們抵達南韓下飛機、走過機場的時候，已經相當瘋狂了。我無法想像當我們降落至東京，會是如何的場面。」

道奇去年3月與教士隊的南韓首爾海外賽，當時在仁川機場湧進大批南韓球迷歡迎。韓媒《ChosunBiz》指出，或許是因為像大谷翔平這樣的日本球員，「但他（指佛里曼）忘記去年他們在南韓受到熱烈歡迎的回憶嗎？」

不過，根據洛杉磯媒體《橘郡紀事報》指出，去年大聯盟的首爾海外賽，是在高尺天空巨蛋舉行，該球場約有16000個座位。而今年的東京海外賽，擁有約55000個座位。

道奇大谷翔平。（路透）道奇大谷翔平。（路透）

圖為道奇去年3月與教士的南韓首爾海外賽。（資料照，歐新社）圖為道奇去年3月與教士的南韓首爾海外賽。（資料照，歐新社）

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