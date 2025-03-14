MLB》道奇超狂投手陣容稱霸全聯盟 官網苦笑：還能怎麼分析？

（左起）大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希三人今天現身日本海外賽記者會。（美聯社）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）今天撰文評比聯盟前10投手陣容，其中擁有日本三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，兩屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell）和強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等好手的道奇隊，高居榜首。

卡斯楚文斯列出道奇的關鍵先發包含山本由伸、史奈爾、葛拉斯諾、大谷翔平與佐佐木朗希，關鍵後援投手則有史考特（Tanner Scott）、葉茲（Kirby Yates）、寇派克（Michael Kopech）、費西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）等人。

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文中提到，道奇隊在先前大聯盟10大打線當中，同樣也排名第一名，等於道奇在本季的投、打陣容都被認為是大聯盟最頂級的存在。卡斯楚文斯更直言：「我不知道還能夠做什麼分析。」因為道奇輪值人手實在太豪華，以至於在上述的先發投手陣容當中，他甚至沒有提到梅依（Dustin May）、克蕭（Clayton Kershaw）、岡索林（Tony Gonsolin）與米勒（Bobby Miller）等人。

牛棚方面，道奇在上季靠著補進寇派克已經讓牛棚變得相當強大，但他們後來又再於休賽季簽下史考特與葉茲，卡斯楚文斯開玩笑表示，在道奇再補進其他投手之前，他還是先趕快介紹接下來的球隊。文中的2到9名分別是費城人、勇士、水手、響尾蛇、老虎、紅襪、皇家、遊騎兵以及教士。

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