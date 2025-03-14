晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇超狂投手陣容稱霸全聯盟 官網苦笑：還能怎麼分析？

2025/03/14 16:17

MLB》道奇超狂投手陣容稱霸全聯盟 官網苦笑：還能怎麼分析？（左起）大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希三人今天現身日本海外賽記者會。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）今天撰文評比聯盟前10投手陣容，其中擁有日本三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，兩屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell）和強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等好手的道奇隊，高居榜首。

卡斯楚文斯列出道奇的關鍵先發包含山本由伸、史奈爾、葛拉斯諾、大谷翔平與佐佐木朗希，關鍵後援投手則有史考特（Tanner Scott）、葉茲（Kirby Yates）、寇派克（Michael Kopech）、費西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）等人。

文中提到，道奇隊在先前大聯盟10大打線當中，同樣也排名第一名，等於道奇在本季的投、打陣容都被認為是大聯盟最頂級的存在。卡斯楚文斯更直言：「我不知道還能夠做什麼分析。」因為道奇輪值人手實在太豪華，以至於在上述的先發投手陣容當中，他甚至沒有提到梅依（Dustin May）、克蕭（Clayton Kershaw）、岡索林（Tony Gonsolin）與米勒（Bobby Miller）等人。

牛棚方面，道奇在上季靠著補進寇派克已經讓牛棚變得相當強大，但他們後來又再於休賽季簽下史考特與葉茲，卡斯楚文斯開玩笑表示，在道奇再補進其他投手之前，他還是先趕快介紹接下來的球隊。文中的2到9名分別是費城人、勇士、水手、響尾蛇、老虎、紅襪、皇家、遊騎兵以及教士。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中