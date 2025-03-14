專欄》名醫摔斷3顆門牙的血淚經歷 親揭運動傷害之必然性

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授。（資料照，羅東博愛醫院提供）

文/ 台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。在接近清明的時分，我開始思念我的牙齒們。因為一場足球比賽，被鏟倒了，加上反應速度變弱，一個老翁就摔了個狗吃屎。而且是門牙先著地，接著鼻骨也著地，於是霎那間滿口鮮血，滿臉塵土。雖然沒有昏倒，人也清楚，但顯然的牙齒已經和我永遠說再見。於是，再接著九年多前的髖關節骨折之後，一個運動醫學名醫，又再度以身相許，於運動場上折翼。這也印證了一件事情，運動傷害是一定會發生的，這是運動傷害之必然，非偶然。

我們常常說＂意外＂傷害，在車禍、工作場所、旅行途中等等，或許是意外，但是在運動過程中，就可能不是一句意外可以代表。運動追求的是＂更快、更遠、更高、勝利＂，這代表需要身體物理上和精神上更大的付出，在團體運動，有更複雜的互動關係。因此，傷害變成是不可避免的。在這種情況下，既使有規則的規範，但是傷害就不是一種意外，而是一種意料之內的事情，也就是＂意內＂。雖然，人們總是希望可以盡量避免傷害，但也只是降低受傷的比率。絕無可能做到不傷害。只要是從事運動的人們都必須有這樣的概念。否則，就會產生許多形形色色的糾紛。甚至於不必要的訴訟。

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我們觀察各種各樣的運動型態，就會發現有許多的傷害。小至擦挫傷，中至軟組織傷害，甚至於到骨折，嚴重者甚至會危及生命。在客觀上，運動機構可以透過硬體的改善、規則的規範、人員的訓練，來改善傷害發生的機率。主觀上，運動員個體仍需承受相當的責任。比如，個人身體素質之鍛鍊、臨場狀況之掌握、運動防護之個人掌握等等，這些都是十分重要，且必須把握的。任何傷害的發生都一定是一種悲劇，所以必須竭盡可能的預防。

但運動傷害可能自己要付更多的責任，一旦要運動，自我教育和自我防護，乃至於自我的體認均具決定需的要素。比如一個低強度運動者，參加了一個高強度運動的比賽，可以預期一定是有較高受傷的機會。而運動員最了解自己的身體狀況，通常最好的選擇是：別在沒有良好的準備，以及足夠能力承擔這種運動強度下參加比賽。固然運動比賽機構可以規範參賽的資格，但這樣的規範通常是很寬鬆的而且不具有強制力。所以重點依然在運動員的自我體認。

而在運動場上屢見不鮮的運動猝死症，通常是因為心因性的原因所致。雖然有許多難以預防，但是個別運動員仍需要注意危險因子。比如極端氣候，如低溫、高溫等。或者是有家族史、疾病史等。任何一個猝死症都是一個很不幸的事件。運動應該是一件歡樂的事情，如果變成悲劇，相信沒有任何人希望這樣的事發生。

運動名醫又受傷了，變成＂無齒＂之徒，說來也是自找的。就是典型的低強度運動員打高強度比賽。因此，就會承受傷害事件的發生。可是這樣的傷害絕對不是意外，而是意料之內，也就是自找的。沒什麼好埋怨。下次小心點吧！

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