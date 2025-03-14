晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育

專欄》名醫摔斷3顆門牙的血淚經歷 親揭運動傷害之必然性

2025/03/14 16:22

台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授。（資料照，羅東博愛醫院提供）台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授。（資料照，羅東博愛醫院提供）

文/ 台灣運動醫學會前理事長葉文凌教授

十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。在接近清明的時分，我開始思念我的牙齒們。因為一場足球比賽，被鏟倒了，加上反應速度變弱，一個老翁就摔了個狗吃屎。而且是門牙先著地，接著鼻骨也著地，於是霎那間滿口鮮血，滿臉塵土。雖然沒有昏倒，人也清楚，但顯然的牙齒已經和我永遠說再見。於是，再接著九年多前的髖關節骨折之後，一個運動醫學名醫，又再度以身相許，於運動場上折翼。這也印證了一件事情，運動傷害是一定會發生的，這是運動傷害之必然，非偶然。

我們常常說＂意外＂傷害，在車禍、工作場所、旅行途中等等，或許是意外，但是在運動過程中，就可能不是一句意外可以代表。運動追求的是＂更快、更遠、更高、勝利＂，這代表需要身體物理上和精神上更大的付出，在團體運動，有更複雜的互動關係。因此，傷害變成是不可避免的。在這種情況下，既使有規則的規範，但是傷害就不是一種意外，而是一種意料之內的事情，也就是＂意內＂。雖然，人們總是希望可以盡量避免傷害，但也只是降低受傷的比率。絕無可能做到不傷害。只要是從事運動的人們都必須有這樣的概念。否則，就會產生許多形形色色的糾紛。甚至於不必要的訴訟。

我們觀察各種各樣的運動型態，就會發現有許多的傷害。小至擦挫傷，中至軟組織傷害，甚至於到骨折，嚴重者甚至會危及生命。在客觀上，運動機構可以透過硬體的改善、規則的規範、人員的訓練，來改善傷害發生的機率。主觀上，運動員個體仍需承受相當的責任。比如，個人身體素質之鍛鍊、臨場狀況之掌握、運動防護之個人掌握等等，這些都是十分重要，且必須把握的。任何傷害的發生都一定是一種悲劇，所以必須竭盡可能的預防。

但運動傷害可能自己要付更多的責任，一旦要運動，自我教育和自我防護，乃至於自我的體認均具決定需的要素。比如一個低強度運動者，參加了一個高強度運動的比賽，可以預期一定是有較高受傷的機會。而運動員最了解自己的身體狀況，通常最好的選擇是：別在沒有良好的準備，以及足夠能力承擔這種運動強度下參加比賽。固然運動比賽機構可以規範參賽的資格，但這樣的規範通常是很寬鬆的而且不具有強制力。所以重點依然在運動員的自我體認。

而在運動場上屢見不鮮的運動猝死症，通常是因為心因性的原因所致。雖然有許多難以預防，但是個別運動員仍需要注意危險因子。比如極端氣候，如低溫、高溫等。或者是有家族史、疾病史等。任何一個猝死症都是一個很不幸的事件。運動應該是一件歡樂的事情，如果變成悲劇，相信沒有任何人希望這樣的事發生。

運動名醫又受傷了，變成＂無齒＂之徒，說來也是自找的。就是典型的低強度運動員打高強度比賽。因此，就會承受傷害事件的發生。可是這樣的傷害絕對不是意外，而是意料之內，也就是自找的。沒什麼好埋怨。下次小心點吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中