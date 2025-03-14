晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 電競

電競》中信飛牡蠣太狂！ CFO直落二橫掃中國王者TES

2025/03/14 17:50

CFO以直落二擊敗TES。（圖片取自LoL Esports Taiwan）CFO以直落二擊敗TES。（圖片取自LoL Esports Taiwan）

〔體育中心/綜合報導〕台灣《英雄聯盟》戰隊中信飛牡蠣（CFO），今天在初陣對抗賽（First Stand），在確定已經晉級的情況下，面對來自中國的王者滔博電競（TES）仍以近乎完全輾壓的方式，以2：0橫掃對手。

CFO在第一階段雖然不敵南韓的HLE，但由於贏過來自歐美的TL與KC，已經確定晉級複賽。今天面對TES，第一場比賽CFO就展現驚人實力，不僅在下路對線直接線殺知名AD選手JackeyLove，還用漂亮的轉線吃掉六蟲，團戰幾乎無往不利，以輾壓的方式取得第一場勝利。

第二場比賽，儘管CFO選擇偏後期的鐵桶陣容，但CFO的打野選手JunJia拿出招牌角色史加納助隊挺過弱勢期，上路選手Driver的招牌角色賽恩也屢屢擋住對手的塔殺，年僅17歲的中路選手HongQ，更在能夠發力的時期，用招牌角色阿祈爾於團戰不斷放出漂亮大絕，最終CFO就以秋風掃落葉之姿，2：0橫掃TES，確定以小組第二的名次挺進First Stand的複賽。

CFO以直落二擊敗TES。（圖片取自LoL Esports Taiwan）CFO以直落二擊敗TES。（圖片取自LoL Esports Taiwan）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中