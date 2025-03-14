電競》中信飛牡蠣太狂！ CFO直落二橫掃中國王者TES

CFO以直落二擊敗TES。（圖片取自LoL Esports Taiwan）

〔體育中心/綜合報導〕台灣《英雄聯盟》戰隊中信飛牡蠣（CFO），今天在初陣對抗賽（First Stand），在確定已經晉級的情況下，面對來自中國的王者滔博電競（TES）仍以近乎完全輾壓的方式，以2：0橫掃對手。

CFO在第一階段雖然不敵南韓的HLE，但由於贏過來自歐美的TL與KC，已經確定晉級複賽。今天面對TES，第一場比賽CFO就展現驚人實力，不僅在下路對線直接線殺知名AD選手JackeyLove，還用漂亮的轉線吃掉六蟲，團戰幾乎無往不利，以輾壓的方式取得第一場勝利。

請繼續往下閱讀...

第二場比賽，儘管CFO選擇偏後期的鐵桶陣容，但CFO的打野選手JunJia拿出招牌角色史加納助隊挺過弱勢期，上路選手Driver的招牌角色賽恩也屢屢擋住對手的塔殺，年僅17歲的中路選手HongQ，更在能夠發力的時期，用招牌角色阿祈爾於團戰不斷放出漂亮大絕，最終CFO就以秋風掃落葉之姿，2：0橫掃TES，確定以小組第二的名次挺進First Stand的複賽。

CFO以直落二擊敗TES。（圖片取自LoL Esports Taiwan）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法