NBA》希望當時被交易的人是我！ 勇士射手受訪吐露心聲

希爾德。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊在交易截止日前，將前鋒威金斯（Andrew Wiggins）等人送往熱火，換來明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），這筆交易不僅讓外界感到意外，就連勇士射手希爾德（Buddy Hield）也深感震驚，對此他在接受「Steiny & Guru」節目訪問時談到自己對這筆交易的看法。

希爾德在「Steiny & Guru」節目中接受訪問談到這筆交易時表示：「當隊上有任何一人被交易時，對總教練柯爾（Steve Kerr）及所有人來說都是非常艱難的一天。特別是威金斯被送走的時候，那天對我來說情緒更加複雜，在看到威金斯過去為這支球隊做出那麼多貢獻後，我討厭看到他以這樣的方式離開球隊。我當時更希望被勇士送走的是我，因為威金斯已經在這支球隊留下深刻的印記，同時也是勇士及舊金山這座城市重要的一員。」

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希爾德本季在勇士場均只獲得23.3分鐘的上場時間，繳出場均11.6分、3.3籃板、1.8助攻的成績，比他生涯場均得分15.2分低了快4分，此外三分命中率37.1%也是近5年來最差。在希爾德本季在勇士至今仍沒有完全融入球隊體系的狀態下，或許他希望被球隊送走的想法，不僅是不捨得威金斯而已。

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