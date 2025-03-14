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中職》0安球季「很失落」 兄弟李聖裕接受外籍教練改造

2025/03/14 18:33

李聖裕（右）。（資料照，記者林正堃攝）李聖裕（右）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今天迎接公辦熱身賽首戰，去年在一軍僅出賽3場的李聖裕扛下第三棒，總教練平野惠一形容他的狀況「絕好調」，以三番迎接今年首場公辦熱身賽，李聖裕表示有機會要把握，「用100%的狀態下場，不要讓野手分組（一、二軍）後的自己有後悔。」

李聖裕曾在2021-22年都有超過百打席的一軍出賽紀錄，前2年只有出賽13場，去年更是0安收尾，幾乎打滿整個二軍，二軍打擊率剩下2成31，他坦言去年感覺很混亂，一打不好感覺就有哪裡不對勁，「季中還自己改掉動作，怎麼打都打不好，有點失落。」

中信近年請來不少外籍打擊教練助陣，李聖裕在屏東時也把握機會跟他們討論，改掉去年容易犯的錯，「揮擊上更注重軌跡、擊球的面，他們也跟我說做不好沒關係，因為這不是馬上就可以調整回來的。今年到目前為止，感覺滿好的，」

中信外野戰力堅強，去年還加入大物外野新秀許庭綸，位置更加擁擠。自主培訓球員出身的李聖裕認為，他們打得是很不錯，「但我會當作競爭，我會想要贏他們，被追過了，我也會想要跟上他們。」

中信總教練平野惠一以「絕好調」形容李聖裕的狀況，「他本來就是很積極攻擊的選手，確實擊球機率高，只要能保持這樣的狀況，他可以維持不錯的成績，希望能加入（林）書逸和岳政（華）的競爭。」

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