中職》兄弟新洋將好投無用 第1指名牛棚遭樂天逆轉

中信兄弟先發黃博多。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今迎接首戰公辦熱身賽面對樂天桃猿，新洋投黃博多繳出4局好投，但牛棚3位前第一指名投手都遭狙擊，林立和梁家榮各在6、7局開轟，終場率隊6：2擊敗中信，拿下熱身賽第2勝。

雙方都在公辦熱身賽開箱新面孔洋投，史上首位中文譯名有「黃」字的洋投黃博多對樂天威風八面，只有在2局上被梁家榮敲1支安打，4局繳出2個三上三下的半局。而樂天先發霸鉧德先發4.1局被敲4支安打，在4、5局被敲2支高飛犧牲打，各掉1分。

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中信在6至8局派上「前第一指名」連線，分別由陳琥、江忠城和林暉盛上陣，卻都遭到樂天狙擊。林立先在6局上以反方向2分彈棒打陳琥，一棒追平比分；7局上梁家榮砲轟江忠城，夯出致勝陽春砲。

8局上，樂天再突破林暉盛，陳晨威、林立和林智平連續擊出3支二壘安打，單局再添加2分保險。林暉盛投不滿1局，0.2局被敲3安，投出2次四壞，失掉2分退場。9局上，中信去年第3指名陳冠穎也被狙擊，宋家翔和陳晨威的安打再添1分。

樂天此役採用雙先發，21歲潛力新秀劉家翔在6局接手，合計3局未被中信敲出任何安打，只有投出2次四壞遭上壘，無失分，是今樂天的一大亮點。

樂天桃猿先發霸鉧德。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿林立敲兩分砲。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿林立敲兩分砲。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿梁家榮敲陽春砲。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿投手劉家翔。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿贏球。（記者廖耀東攝）

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