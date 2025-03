東京賽》克蕭未進道奇31人名單 教頭曝他「自費」帶家人去日本

道奇在東京巨蛋練球。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外賽,兩隊目前都已經抵達日本,今天相繼到東京巨蛋練球備戰。道奇日前公布的31人名單中並沒有塞揚強投克蕭(Clayton Kershaw),但這位36歲名投卻「自費」帶著家人前往日本,與道奇隊一同參與東京海外賽。

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)日前在《MLB Network》節目中提到,克蕭是自費帶家人前往日本,他想看道奇隊遠征東京的狀況。

根據《今日美國》報導,克蕭將帶著愛妻與4個小孩,一同搭乘商務艙前往日本,參與道奇隊的東京海外賽盛事,「這是一生僅有1次的經歷,這會非常有趣,你永遠無法再複製這次旅行,所以我想去試一試,享受這一切。」克蕭說道。

道奇總教練羅伯斯。(法新社)

《今日美國》的報導中也提到,道奇隊沒有人抱怨要去日本一事,羅伯斯指出,2014年的澳洲雪梨海外賽,當時聽到很多選手抱怨,「現在大家都非常興奮,這真是難以置信。拜託,你獲得一次免費的日本之旅,還可以多帶一個人。」

克蕭上個賽季受到傷勢影響,整季只有7場先發,拿下2勝2敗、防禦率4.50的成績,季後賽沒有上場。克蕭今年季前以1年750萬美元合約續留道奇,由於他在休賽季動左腳與左膝手術,預計開季會從傷病名單出發。

道奇隊結束日本的海外賽後,將搭機返回洛杉磯,休息3天後與天使隊打熱身賽,接著要在當地時間27日迎接新賽季主場開幕戰,道奇屆時將碰上老虎隊。

Here’s your 31-man travel roster for the Tokyo Series. pic.twitter.com/FXOTRsDPhA