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東京賽》克蕭未進道奇31人名單 教頭曝他「自費」帶家人去日本

2025/03/14 20:41

道奇在東京巨蛋練球。（美聯社）道奇在東京巨蛋練球。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外賽，兩隊目前都已經抵達日本，今天相繼到東京巨蛋練球備戰。道奇日前公布的31人名單中並沒有塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw），但這位36歲名投卻「自費」帶著家人前往日本，與道奇隊一同參與東京海外賽。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前在《MLB Network》節目中提到，克蕭是自費帶家人前往日本，他想看道奇隊遠征東京的狀況。

根據《今日美國》報導，克蕭將帶著愛妻與4個小孩，一同搭乘商務艙前往日本，參與道奇隊的東京海外賽盛事，「這是一生僅有1次的經歷，這會非常有趣，你永遠無法再複製這次旅行，所以我想去試一試，享受這一切。」克蕭說道。

道奇總教練羅伯斯。（法新社）道奇總教練羅伯斯。（法新社）

《今日美國》的報導中也提到，道奇隊沒有人抱怨要去日本一事，羅伯斯指出，2014年的澳洲雪梨海外賽，當時聽到很多選手抱怨，「現在大家都非常興奮，這真是難以置信。拜託，你獲得一次免費的日本之旅，還可以多帶一個人。」

克蕭上個賽季受到傷勢影響，整季只有7場先發，拿下2勝2敗、防禦率4.50的成績，季後賽沒有上場。克蕭今年季前以1年750萬美元合約續留道奇，由於他在休賽季動左腳與左膝手術，預計開季會從傷病名單出發。

道奇隊結束日本的海外賽後，將搭機返回洛杉磯，休息3天後與天使隊打熱身賽，接著要在當地時間27日迎接新賽季主場開幕戰，道奇屆時將碰上老虎隊。

克蕭。（今日美國）克蕭。（今日美國）

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