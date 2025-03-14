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MLB》靈魂畫師是你？大谷翔平秀與愛犬的特製T恤 日網友們笑翻

2025/03/14 21:26

大谷翔平今天身穿一件白色T恤，衣服上印有大谷與愛犬Decoy的圖案。（取自大谷IG）大谷翔平今天身穿一件白色T恤，衣服上印有大谷與愛犬Decoy的圖案。（取自大谷IG）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日參與日本東京海外賽，兩隊今天相繼到東京巨蛋練球。大谷翔平今天身穿一件白色T恤進入球場，衣服上印有大谷與愛犬Decoy的圖案，他稍早在社群媒體IG上公布這位「畫師」，就是效力美職老虎隊的日籍投手前田健太。

日媒《日刊體育》報導，前田健太在休賽季期間，參加朝日電視台節目《毒舌糾察隊》的特輯「不會畫畫的藝人」，當時描繪大谷翔平去年在當地時間8月28日帶著愛犬Decoy來開球的畫面。而從美國回到日本備戰東京賽的大谷翔平，今天便穿著印有這個圖案的衣服進入球場。

大谷翔平今天在IG發出三張白色T恤的照片，其中有一張是Decoy坐在T恤上面的照片。大谷先用日文寫，「前田桑，請幫我簽名。」接著再用英文寫，「這件T恤的圖案是我和Decoy，由前田健太繪製。」

日本網友們紛紛留言說，「Decoy採到（大谷）的臉了」、「太有趣了」、「（主場）開幕戰是對決老虎，可以去簽名。」、「希望能販售這件」。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

前田健太。（資料照，法新社）前田健太。（資料照，法新社）

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