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青年盃》「跨欄女神」羅佩琳破大會紀錄摘金 持續衝刺亞運標準

2025/03/14 21:13

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕114年新北市青年盃全國田徑公開賽今進行女子400公尺跨欄計時決賽，「跨欄女神」羅佩琳代表濰視眼科出賽，以59秒13刷新自己兩年前創下的大會最佳紀錄，勇奪金牌，這也是她時隔兩年再度突破60秒大關。

上個月，她剛在台北市春季全國田徑公開賽以1分00秒82刷新大會紀錄，寫下近5年來最佳開季成績。而短短1個月內，她再度將成績推進1.5秒以上，跑出個人生涯第4佳的成績，讓她更有信心向亞運標準邁進。

羅佩琳表示：「這一場的成績比預期的還要好，通過終點時看到59很開心，再看到跑進59秒5有點嚇到，原以為會在60秒左右或是59尾，沒想到可以比上一場進步那麼多，希望可以繼續保持下去。」

談到今年開季的好表現，羅佩琳覺得除了訓練上的進步之外，自己在心態上有很大的調整，現在可以更穩定地面對訓練及賽事。

羅佩琳說：「現在在比賽中會設定好策略，在場上就會更專注在自己執行的狀況，不會容易受到其他選手的影響。在平時訓練的時候，也因為有目標設定的關係，知道自己在練些什麼、不足的地方在哪裡，這會讓我感到越來越安心，雖然賽前還是會有點緊張感，但相較於之前容易慌掉，現在在場上更加穩定了。我覺得這場在心態上的表現給自己很高的分數，希望接下來能越來越好。」

根據中華民國田徑協會所公布的亞運參賽標準，女子400公尺跨欄的參賽成績為58秒整，羅佩琳需要突破個人最佳成績58秒15才有機會達標，而距離亞運第一階段培訓標準59秒整相當接近，她對目前自己的狀態也很有信心，上半年她將陸續參加原住民族運動會、木南道孝記念賽以及臺灣國際田徑公開賽等賽事。

羅佩琳說：「我希望可以繼續進步把現在的狀態持續提升，有很多的贊助商夥伴、親朋好友、教練及學弟妹們的支持，這也讓我覺得很有力量，不是只有我一個人在努力而已，像是跟大家一起在拼亞運的感覺，期許自己能順利達標。」

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

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