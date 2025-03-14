中職》洲際棒球場整建被下通牒 運動局：明年球季前完成

中職月底將開打，洲際棒球場優化計畫陸續啟動。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場優化整修計畫去年已獲中央核定補助1.1億經費，但5大改善項目迄今僅完成球員休息室，讓球迷望穿秋水，眼看中職新球季月底將開打，台中市議會教育文化委員會中，多名議員質疑市府效率，憂台北大巨蛋落成後，台中洲際棒球場再不優化恐有被取代危機，委員會通過年底前各項工程須全數發包；運動局長游志祥指出，力拚明年球季前完成。

台中洲際棒球場除是國內職棒主戰場外，過去國際棒球賽事也常到台中開打，但球場啟用將滿20年，出現包括座椅、照明、廁所、空調等設備老舊問題，體育署去年補助經費協助台中洲際棒球場優化，優化計劃共計1.1億預算由中央補助一半，相關補助去年6月已核定，但球場整建進度緩慢，今年中職新球季開打在即，又引起球迷關注，甚至有球迷擔心，在台北大巨蛋啟用後，台中洲際棒球整建牛步化，未來重要賽事恐會跳過台中。

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今日議會教育文化委員會也關切洲際棒球場整建進度，市議員江肇國質疑，體育署去年6月已補助台中市政府辦理洲際棒球場優化增能整建計畫，進行球員休息室、照明、空調、座位、廁所等修繕，目前市府僅只完成部分，隨著大巨蛋落成啟用，洲際棒球場逐漸被取代，台中棒球之都的美名岌岌可危，若再不把握時間提昇球場環境，除辜負球迷期待，更將讓台中棒球賽事落於人後，要求今年底工程須全部發包。

議員李中、林德宇都認為，市府應與委外廠商加速檢討場地維護、環境修繕權責；市議員黃守達則要求訂出5大修繕項目可完成的期程。

運動局長游志祥指出，洲際棒球場委由民間經營，部份項目由營運廠商負責，目前球員休息區已完成改善，接續另針對與球迷最直接相關的廁所進行改建，預計4月推動，採分階段改善，不會影響球迷使用。

委員會召集人、議員陳廷秀則指出，希望運動局善用經費修繕球場，讓推動棒球運動更順利，裁示今年底相關工程須都完成發包；游志祥則指出，會力拚明年球季前完成球場環境優化，提供更好的觀賽環境。

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