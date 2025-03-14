晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》洲際棒球場整建被下通牒 運動局：明年球季前完成

2025/03/14 22:30

中職月底將開打，洲際棒球場優化計畫陸續啟動。（圖：市府提供）中職月底將開打，洲際棒球場優化計畫陸續啟動。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場優化整修計畫去年已獲中央核定補助1.1億經費，但5大改善項目迄今僅完成球員休息室，讓球迷望穿秋水，眼看中職新球季月底將開打，台中市議會教育文化委員會中，多名議員質疑市府效率，憂台北大巨蛋落成後，台中洲際棒球場再不優化恐有被取代危機，委員會通過年底前各項工程須全數發包；運動局長游志祥指出，力拚明年球季前完成。

台中洲際棒球場除是國內職棒主戰場外，過去國際棒球賽事也常到台中開打，但球場啟用將滿20年，出現包括座椅、照明、廁所、空調等設備老舊問題，體育署去年補助經費協助台中洲際棒球場優化，優化計劃共計1.1億預算由中央補助一半，相關補助去年6月已核定，但球場整建進度緩慢，今年中職新球季開打在即，又引起球迷關注，甚至有球迷擔心，在台北大巨蛋啟用後，台中洲際棒球整建牛步化，未來重要賽事恐會跳過台中。

今日議會教育文化委員會也關切洲際棒球場整建進度，市議員江肇國質疑，體育署去年6月已補助台中市政府辦理洲際棒球場優化增能整建計畫，進行球員休息室、照明、空調、座位、廁所等修繕，目前市府僅只完成部分，隨著大巨蛋落成啟用，洲際棒球場逐漸被取代，台中棒球之都的美名岌岌可危，若再不把握時間提昇球場環境，除辜負球迷期待，更將讓台中棒球賽事落於人後，要求今年底工程須全部發包。

議員李中、林德宇都認為，市府應與委外廠商加速檢討場地維護、環境修繕權責；市議員黃守達則要求訂出5大修繕項目可完成的期程。

運動局長游志祥指出，洲際棒球場委由民間經營，部份項目由營運廠商負責，目前球員休息區已完成改善，接續另針對與球迷最直接相關的廁所進行改建，預計4月推動，採分階段改善，不會影響球迷使用。

委員會召集人、議員陳廷秀則指出，希望運動局善用經費修繕球場，讓推動棒球運動更順利，裁示今年底相關工程須都完成發包；游志祥則指出，會力拚明年球季前完成球場環境優化，提供更好的觀賽環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中