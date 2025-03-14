網球》「是不是可以不要出門禍害人家？」 謝淑薇分享合拍張帥心情

謝淑薇與張帥。（圖片取自臉書）

〔體育中心/綜合報導〕台灣好手謝淑薇在本屆印地安泉網賽受到中國好手張帥邀約臨時決定參賽，最終4強止步，謝淑薇仍感謝張帥邀約，不過他也提到，自己現在除了四大賽之外，若無事將不會再出征。

去年在印地安泉與梅騰絲（Elise Mertens）奪冠的謝淑薇，此次與張帥合拍，他在賽前曾表示，自己原本沒有想要參賽，但張帥表示可以搭配的機會不多了，因此他才決定提拍奮戰，今天海峽組合以5：7、3：6不敵斯洛伐克米哈利可娃（Tereza Mihalikova）/英國尼科爾絲（Olivia Nicholls）止步4強。

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今晚謝淑薇在社群軟體上發文提到此次賽會的心情：「這次應張帥邀請，臨時安排前往參加IW賽事，一起享受了並肩作戰的樂趣。杜拜後已開啟休兵模式，但帥帥教練說，這可能是我們不多的機會，能一起比賽了。只好問保羅一週沒運動的我，是不是可以不要出門禍害人家？保羅：妳杜拜已經摸球，去IW吧。」、「謝謝帥帥扛起首次合拍的每一場勝利，與劉教練的幫忙，讓我很快地恢復狀態開心完賽。目前除了四大滿貫賽，其它賽事無事不出兵。這次很興奮地接受新的挑戰，人生無處安放追求挑戰的心，因每一個新的旅程而雀躍，謝謝為我們加油的各位。」

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