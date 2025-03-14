足球》罕見判罰導致馬競不敵皇馬！ 歐足聯考慮修改現有規則

阿爾瓦雷茲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本週馬德里競技與皇家馬德里進行的第二輪歐冠賽事中，馬競前鋒阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）在PK賽中因罕見的二次觸球遭判定進球無效，這個判決導致馬競在PK賽中以2：4不敵皇馬慘遭淘汰，賽後也引發馬競球團的不滿，對此歐洲足協宣布他們將與國際足總（FIFA）及國際足總理事會（IFAB）進一步討論是否需要修訂此項規則。

在皇馬與馬競歐冠第二回合的12碼大戰中，阿爾瓦雷茲的12碼罰球被VAR判定失格，因為他在射門之前滑倒，導致兩隻腳在射門前都有觸球。根據現有賽事規則14.1條中指出，若球員在執行點球射門前，非射門腳與球接觸的話，那VAR就必須通知裁判示意該進球無效。

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而這個判決引發馬競教練團的不滿，總教練西蒙尼（Diego Simeone）在賽後記者會時向記者表達了自己的不滿，並表示當時球在踢球前並沒有移動。而歐足聯隨後提供了回放鏡頭，該影片顯示出阿爾瓦雷茲的非射門腳與球有極小程度的接觸。

由於本次阿爾瓦雷茲的二次觸球是屬於無意的狀態，而這個判決最終也成為馬競在12碼罰球大戰中落敗的關鍵，因此歐足聯將針對此規則與國際足總及國際足總理事會進行討論，是否能針對上述規則進行調整，避免未來再次出現爭議性判決影響比賽結果。

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