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MLB》不滿失去三壘位置？領百億大約的德弗斯 外媒爆曾考慮高喊賣我

2025/03/15 06:56

德弗斯。（資料照，法新社）德弗斯。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊休賽季以3年1.2億美元簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），原本的當家三壘手德弗斯（Rafael Devers）不願離開三壘守備位置，昨天他卻表態願意擔任指定打擊來幫助球隊。根據波士頓媒體《MassLive》爆料，德弗斯曾考慮要向紅襪隊高喊「賣我」，最後才妥協接受球隊的安排。

根據波士頓媒體《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）爆料，德弗斯曾向紅襪球團高喊「賣我」，最後才妥協接受球隊的安排。

柏格曼在今年春訓期間都是鎮守三壘，而德弗斯仍在做調整，並要求做更多實戰投打練習，尚未投入官方熱身賽。

波士頓媒體《MassLive》記者麥克亞當（Sean McAdam）撰文透露，根據消息來源，德弗斯對這種情況感到憤怒，甚至考慮提出交易，而且他與紅襪棒球事務總管布瑞斯洛（Craig Breslow）等人的私人對話中，確實表達這一個想法。

該報導提到，「德弗斯非常精明，他知道紅襪隊不會公開任何這類要求，因為一旦到了認真考慮交易的地步，若德弗斯公開要求離隊，那紅襪就會失去籌碼。」

德弗斯在2023年1月與紅襪簽11年3.31億美元（約新台幣110億元）的延長合約，上季出賽138場，交出28轟、83分打點，打擊率2成72的成績。

根據數據網站《Fangraphs》顯示，德弗斯去年的防守進階數據出局製造值（Outs Above Average，簡稱OAA）為「-6」。

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