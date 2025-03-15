網球》「紅土之王」納達爾受訪爆料 第二拿手其實是草地球場

納德爾。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕自去年11月退休的「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），近來應邀參與美國前球王羅迪克（Andy Roddick）的播客節目《Served》，爆料自己球員時代第二拿手的場地，其實是球速最快的草地。



「因為我在紅土贏得許多比賽，所以人們總認為我是紅土專家。」納達爾告訴羅迪克，雖然紅土打球順手，但自己更喜歡於球速快的賽場出擊，「職業生涯贏得幾次美國公開賽冠軍，但我第二擅長的場地是草地。」西班牙「蠻牛」大滿貫22冠當中，除了紅土的法國公開賽締造創紀錄14冠；硬地球場他曾拿下澳洲公開賽2冠，還有美網4冠。

雖然納達爾15度溫布頓錦標賽參戰，僅2008年、2010年兩度笑捧金盃，但曾躋身決賽5回的他解釋，中期是受到膝傷影響，才無法負荷綠茵快速作戰，「我支撐不住，難以急停放慢速度，從2012年到2016年，我的膝蓋已經無法在草地上打球。但後來雙膝狀況恢復良好，又開始在草地上打得不錯。」



38歲的納達爾直言，當年若身體保持健康，在草地打球甚至比起硬地的機會還大，「說實話，我更喜歡在草地與喬科維奇（Novak Djokovic）比賽，而不是在硬地上。」

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