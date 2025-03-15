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MLB》鄭宗哲新秀對抗賽擔任開路先鋒！敲2安1打點、單場3度上壘

2025/03/15 07:28

鄭宗哲。（資料照）鄭宗哲。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟連續兩年在春訓期間舉辦「新秀對抗賽（Spring Breakout）」，海盜台灣好手鄭宗哲今天在面對費城人的比賽擔任先發第1棒游擊手，單場敲出2支安打，還有打點進帳，表現不俗。

鄭宗哲首打席揮空內角高91.9英哩速球遭到三振，第2打席選到四壞保送。5局上第3打席，鄭宗哲在無人出局二、三壘有人時，相中78.7英哩失投滑球，敲出右外野方向滾地一壘安打，打回海盜第1分，幫助球隊追成1：2。

6局上鄭宗哲第4打席揮空高角度88英哩卡特球遭到三振，9局上最後一個打席，鄭宗哲逮中93.5英哩失投速球，敲出中外野平飛安打，隨後與隊友發動雙盜壘，但可惜海盜仍以3：5落敗。

鄭宗哲今天4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，吞下2次三振，另選到1次保送，單場3度上壘，目前在新秀對抗賽打擊率0.500，攻擊指數1.100。

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