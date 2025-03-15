羽球》盛讚18歲美少女天賦異稟 山口茜點出宮崎友花的「罕見特質」

宮崎友花。（取自BWF官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本女單一姊山口茜今天在超級1000系列全英公開賽8強戰以26：24、21：16拍落18歲同胞天才美少女宮崎友花，生涯第7度挺進全英賽4強。山口茜賽後盛讚後輩是一名難得一見的天才球員。

「我並不執著要證明自己是世界第一，」山口茜賽後受訪表示，這不是自己的動力，也不會成為壓力，看到國內出現這麼多年輕且優秀的選手，這也激勵到自己，必須要努力去跟上她們的步伐，同時也可以向她們學習，一起進步。

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山口茜稱讚宮崎友花是一名難得一見的天才球員，打球非常頑強且有耐心，在困境中仍能保持高度專注力，她點出宮崎具備日本選手少有的特點，不僅擅長進攻，同時又十分謹慎，而且沉著冷靜，擊球速度非常快，打法很有多樣性，技術也十分出色，這並不是單單靠訓練就能練出來的，ˋ這是天賦異稟，尤其是她的進攻能力，非常有潛力。

宮崎友花雖然在去年中國公開賽曾經擊敗山口茜，但在全英賽不敵前輩無緣晉級4強，宮崎友花坦言，自己沒有把握住許多機會，山口茜的速度令她十分震驚，很難在她身上拿下分數，而且她非常有耐心，這是自己必須學習的。

山口茜擊敗宮崎友花挺進全英賽4強。（取自BWF官網）

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