晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》打超爛的湖人烏克蘭中鋒為何還沒被裁？美媒分析背後原因

2025/03/15 09:01

蘭恩。（資料照）蘭恩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人近期由於主戰中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）右膝傷勢缺陣，啟用擁有12年資歷的烏克蘭籍中鋒蘭恩（Alex Len）擔任先發，然而他在場上的表現可用「災難」來形容。對此美媒也認為，湖人預計會將他裁掉。

《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）在Podcast節目中表示：「我認為湖人隊目前正在測試他能帶來什麼樣的貢獻，他來湖人前兩場打很糟，之後都沒上場。但我想球隊希望讓他有更多時間適應，因此願意再給他一次機會。」

布哈補充，湖人可能想給蘭恩最後一次機會表現，也預計他會繼續獲得上場時間，「畢竟在3名內線球員中，只有他領正式合約，但他的表現一直都很糟糕。」布哈所說的3名內線球員，分別為蘭恩，以及雙向合約的傑米森（Trey Jemison III）與柯洛柯（Christian Koloko）。

不過布哈表示，他寧可讓傑米森或柯洛柯先發，「說到底，他最後應該還是會在本季結束後被裁掉，我真的看不出球隊留下他的理由。」布哈指出，湖人目前還沒立刻裁掉蘭恩，是因為球隊不想太快承認這是個錯誤的簽約，同時現在也尚未找到更好的替代人選，以及球團更傾向等到例行賽結束後再做決定。

湖人在交易大限前試圖換來黃蜂優質中鋒威廉斯（Mark Williams），但最終因體檢未過而作罷，並找來蘭恩當作支援。截至今天賽前，蘭恩只為湖人出賽6場比賽（2場先發），場均12.2分鐘僅能貢獻1.0分、2.3籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中