NBA》打超爛的湖人烏克蘭中鋒為何還沒被裁？美媒分析背後原因

蘭恩。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人近期由於主戰中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）右膝傷勢缺陣，啟用擁有12年資歷的烏克蘭籍中鋒蘭恩（Alex Len）擔任先發，然而他在場上的表現可用「災難」來形容。對此美媒也認為，湖人預計會將他裁掉。

《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）在Podcast節目中表示：「我認為湖人隊目前正在測試他能帶來什麼樣的貢獻，他來湖人前兩場打很糟，之後都沒上場。但我想球隊希望讓他有更多時間適應，因此願意再給他一次機會。」

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布哈補充，湖人可能想給蘭恩最後一次機會表現，也預計他會繼續獲得上場時間，「畢竟在3名內線球員中，只有他領正式合約，但他的表現一直都很糟糕。」布哈所說的3名內線球員，分別為蘭恩，以及雙向合約的傑米森（Trey Jemison III）與柯洛柯（Christian Koloko）。

不過布哈表示，他寧可讓傑米森或柯洛柯先發，「說到底，他最後應該還是會在本季結束後被裁掉，我真的看不出球隊留下他的理由。」布哈指出，湖人目前還沒立刻裁掉蘭恩，是因為球隊不想太快承認這是個錯誤的簽約，同時現在也尚未找到更好的替代人選，以及球團更傾向等到例行賽結束後再做決定。

湖人在交易大限前試圖換來黃蜂優質中鋒威廉斯（Mark Williams），但最終因體檢未過而作罷，並找來蘭恩當作支援。截至今天賽前，蘭恩只為湖人出賽6場比賽（2場先發），場均12.2分鐘僅能貢獻1.0分、2.3籃板。

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