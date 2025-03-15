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MLB》洋基小聯盟約簽的前美聯勝投王3.1局飆6K！談春訓絕好調關鍵

2025/03/15 10:14

卡拉斯科。（資料照）卡拉斯科。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓對決費城人，休季以小聯盟約加盟條紋軍的抗癌強投、前美聯勝投王卡拉斯科（Carlos Carrasco）主投3.1局失1分，飆出6次三振，目前在春訓持續上演好表現。

即將在21日滿38歲的卡拉斯科，曾於2017年賽季摘下18勝，榮膺美聯勝投王。今年休季他和洋基簽下小聯盟合約，今天迎來春訓第4場登板，主投3.1局用61球有39顆好球，被敲出2支安打失掉1分，送出6次三振與1次保送，目前春訓投11局送出12K，防禦率2.45。

卡拉斯科在這場比賽把武器庫所有球種都用上，他賽後透露，自己目前正在嘗試投二縫線速球，今天也用它拿下2次三振，「還有滑球與變速球，這就是我想做的，因為我能在任何球數下投出這些球路。」卡拉斯科今天用4種球路投出三振，包含二縫線、滑球、變速球與橫掃球。

談到自己隨著春訓進行而漸入佳境，以及更掌握自己對各種球路的控制力，卡拉斯科表示：「在來到春訓之前，我已經進行了17次牛棚訓練來保持狀態，現在正是這種調整帶來的成果。」

對於自己休季選擇加盟洋基，卡拉斯科直言：「所有打棒球的選手都想效力過洋基一次，所以這就是我現在的夢想。」

洋基今天單場敲出3發全壘打，分別為「米飯哥」萊斯（Ben Rice）、埃斯卡拉（J.C. Escarra）與拉姆菲爾德（T.J. Rumfield），並在9局下靠著瓊斯（Brendan Jones）敲出再見安打，以6：5獲勝。

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