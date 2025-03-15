MLB》新球種？今投出102公里變化球 千賀滉大命名為「奇蹟球」

千賀滉大。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天熱身賽與紅雀以3：3握手言和，大都會日籍強投千賀滉大先發3.1局失2分，他在此役投出一顆變化球引發熱議，不是「幽靈指叉」而是1顆球速只有102.1公里的「奇蹟球」。

千賀滉大此役先發3.1局用53球，其中30顆為好球，被敲7支安打，挨了一發2分砲，另有1次三振，熱身賽防禦率升至3.38。千賀滉大順利投完前兩局，在3局上遭遇亂流，先是被赫爾曼（Michael Helman）敲出左外野二壘安打，隨後投出暴投讓跑者推進至三壘，與波佐（Yohel Pozo）對決時投出63.5英哩（102.1公里）的超慢曲球，這是千賀旅美生涯第2慢的球速，之後他被波佐擊出左外野2分砲，幫助紅雀以2：1超前。

請繼續往下閱讀...

紅雀左外野手柯佩尼亞克（Matt Koperniak）6局上的適時安打進帳第3分，大都會明星強打索托（Juan Soto）首局首打席開轟，敲出右外野陽春砲，熱身賽第4轟出爐，助隊先馳得點，6局下敲安打回第2分，此役他單場雙安，貢獻2分打點，熱身賽打擊率高達0.417，OPS為1.462。大都會8局下靠著穆諾（Roddery Muñoz）跑回追平分，終場就以3：3戰成平手。

千賀滉大賽後被問到超慢曲球時笑說，那顆是「奇蹟球」，就是隨手一投，結果他卻剛好投進了好球帶，所以應該挺好的吧，對於這顆球種之後會不會常拿來使用，千賀表示，這顆球那麼慢，被打爆的話一定會後悔，所以自己也不太確定。千賀也被問及「奇蹟球」是不是他自己命名的，千賀神秘兮兮地回應道：「這個話題，我們還是別聊了吧。」

This 63.5 mph curveball, Kodai Senga said, is called "The Miracle Ball." Asked why it's called that, Senga -- the practitioner of the Ghost Fork -- replied: "Let's not talk about that." pic.twitter.com/OKK5ISk2A2 — Anthony DiComo （@AnthonyDiComo） March 15, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法