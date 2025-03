MLB》新球種？今投出102公里變化球 千賀滉大命名為「奇蹟球」

千賀滉大。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天熱身賽與紅雀以3:3握手言和,大都會日籍強投千賀滉大先發3.1局失2分,他在此役投出一顆變化球引發熱議,不是「幽靈指叉」而是1顆球速只有102.1公里的「奇蹟球」。

千賀滉大此役先發3.1局用53球,其中30顆為好球,被敲7支安打,挨了一發2分砲,另有1次三振,熱身賽防禦率升至3.38。千賀滉大順利投完前兩局,在3局上遭遇亂流,先是被赫爾曼(Michael Helman)敲出左外野二壘安打,隨後投出暴投讓跑者推進至三壘,與波佐(Yohel Pozo)對決時投出63.5英哩(102.1公里)的超慢曲球,這是千賀旅美生涯第2慢的球速,之後他被波佐擊出左外野2分砲,幫助紅雀以2:1超前。

紅雀左外野手柯佩尼亞克(Matt Koperniak)6局上的適時安打進帳第3分,大都會明星強打索托(Juan Soto)首局首打席開轟,敲出右外野陽春砲,熱身賽第4轟出爐,助隊先馳得點,6局下敲安打回第2分,此役他單場雙安,貢獻2分打點,熱身賽打擊率高達0.417,OPS為1.462。大都會8局下靠著穆諾(Roddery Muñoz)跑回追平分,終場就以3:3戰成平手。

千賀滉大賽後被問到超慢曲球時笑說,那顆是「奇蹟球」,就是隨手一投,結果他卻剛好投進了好球帶,所以應該挺好的吧,對於這顆球種之後會不會常拿來使用,千賀表示,這顆球那麼慢,被打爆的話一定會後悔,所以自己也不太確定。千賀也被問及「奇蹟球」是不是他自己命名的,千賀神秘兮兮地回應道:「這個話題,我們還是別聊了吧。」

This 63.5 mph curveball, Kodai Senga said, is called "The Miracle Ball." Asked why it's called that, Senga -- the practitioner of the Ghost Fork -- replied: "Let's not talk about that." pic.twitter.com/OKK5ISk2A2