NBA》莫蘭特空砍44分 騎士擒熊締隊史最長16連勝

莫蘭特。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕聯盟龍頭騎士今踢館灰熊主場，再度展現旺盛團隊火力，7人得分超過雙位數，以133：124拿下16連勝，締造隊史最長連勝紀錄。

雖然一哥米契爾（Donovan Mitchell）因腹股溝痠痛持續缺陣，不過騎士前兩節多點開花，包括莫布里（Evan Mobley）化身射手，外線4投3中獨攬16分，帶著76：58領先進入下半場。

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易籃後克利夫蘭大軍延續攻勢，J.艾倫（Jarrett Allen）、D.杭特（De'Andre Hunter）、傑洛米（Ty Jerome）輪流輸出，加上麥瑞爾（Sam Merrill）在外圍開火，一度將分差拉開至25分，決勝節灰熊雖在騎士主力球員退場後將差距縮小至個位數，不過仍無力改寫戰局。

莫布里繳全隊最高22分、11籃板，葛蘭德（Darius Garland）17投7中收下20分，J.艾倫進帳16分，板凳方面，杭特挹注18分、麥瑞爾繳14分、傑洛米12分，格林（Javonte Green）上場14分鐘拿下10分。

灰熊方面，莫蘭特（Ja Morant）攻下全場最高44分，另有7助攻、8籃板，不過其他球員得分零星，傑克森（Jaren Jackson Jr.）和克拉克（Brandon Clarke）各拿13分。

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