MLB》左手148KM右手159KM！「左右開投」新秀初登板賞2K（影音）

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕水手今天在春訓「新秀對抗賽(Spring Breakout)」以7:7和守護者握手言和,而全場焦點都在5局下登板的「左右開投」投手塞英傑(Jurrangelo Cijntje)身上。今天塞英傑迎來職棒初登板,後援2局送出2次三振,也不負眾望上演「左右開投」。

塞英傑是水手2024年選秀會首輪第15順位選進的好手,在《MLB Pipeline》位居水手農場第9名。此役首名打者面對同梯的守護者狀元郎秀巴扎納(Travis Bazzana),塞英傑用左手投出92.1英哩(約148.2公里)卡特球,讓巴札納敲出游擊滾地出局。

92 MPH lefty one pitch 95 MPH righty the next one Jurrangelo Cijntje is electric #SpringBreakout pic.twitter.com/sZy7Tmlu3A

巴札納是塞英傑今天唯一面對到的左打者,接下來面對到右打者,塞英傑也改用右投應對。值得一提的是,塞英傑是天生的左撇子,但右投的球速卻比左投來得快,今天他用右投最快飆到98.9英哩(約159.1公里)。

不過塞英傑在進入第2局投球時再度對決到左打的巴札納,這回塞英傑沒有再換回左投,而是繼續用右投對付他。最終塞英傑用一顆97英哩外角速球,讓巴札納揮棒落空三振。

Pitching right-handed, Jurrangelo Cijntje gets Travis Bazzana swinging on a 97 mph fastball



The switch-pitching @Mariners prospect records his second professional K at #SpringBreakout: pic.twitter.com/XM5Q2FYl8y