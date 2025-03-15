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MLB》左手148KM右手159KM！「左右開投」新秀初登板賞2K（影音）

2025/03/15 11:34

MLB》左手148KM右手159KM！「左右開投」新秀初登板賞2K（影音）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在春訓「新秀對抗賽（Spring Breakout）」以7：7和守護者握手言和，而全場焦點都在5局下登板的「左右開投」投手塞英傑（Jurrangelo Cijntje）身上。今天塞英傑迎來職棒初登板，後援2局送出2次三振，也不負眾望上演「左右開投」。

塞英傑是水手2024年選秀會首輪第15順位選進的好手，在《MLB Pipeline》位居水手農場第9名。此役首名打者面對同梯的守護者狀元郎秀巴扎納（Travis Bazzana），塞英傑用左手投出92.1英哩（約148.2公里）卡特球，讓巴札納敲出游擊滾地出局。

巴札納是塞英傑今天唯一面對到的左打者，接下來面對到右打者，塞英傑也改用右投應對。值得一提的是，塞英傑是天生的左撇子，但右投的球速卻比左投來得快，今天他用右投最快飆到98.9英哩（約159.1公里）。

不過塞英傑在進入第2局投球時再度對決到左打的巴札納，這回塞英傑沒有再換回左投，而是繼續用右投對付他。最終塞英傑用一顆97英哩外角速球，讓巴札納揮棒落空三振。

此役塞英傑主投2局用40球有24顆好球（算左、右投加總），被敲出2支安打，送出2次三振與2次四壞保送，失掉1分非自責分。今天塞英傑只用左手投1球，至於右投則運用包含四縫線速球、伸卡球、滑球與卡特球。

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