MLB》超狂！菅野智之連4場無失分 春訓防禦率維持完美的「0」

菅野智之。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯日本強投菅野智之今天迎來春訓第4場出賽，先發3.1局無失分飆出4K壓制雙城，防禦率還是完美的「0」，金鶯上演4轟煙火秀，終場以10：0完封雙城。

上季奪下央聯年度MVP的35歲老將菅野智之，在季後以海外FA的身分挑戰大聯盟，最終以1年1300萬美元合約加盟金鶯。菅野智之今日先發對戰雙城，延續之前熱身賽的火燙表現，前兩局投出三上三下，第3局則是飆出3次三振外加1保送，4局上解決加斯柏（Mickey Gasper）後被瓦茲奎茲（Christian Vazquez）敲出本場第1支安打，隨後就被教練團換下場休息。菅野智之今天先發3.1局被敲1支安打無失分，另有4次三振和1次保送，防禦率仍是完美的0。

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金鶯此役共有4人開轟，一壘重砲蒙卡索（Ryan Mountcastle）2局下敲出左外野2分彈，第3局再敲出帶有2分打點的左外野二壘安打，狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）和考瑟（Colton Cowser）在4局下接力開轟，單局灌進4分，第5局再添2分，金鶯終場以10：0完封雙城，菅野智之也收下熱身賽第2勝。

菅野智之在大聯盟春訓熱身賽表現亮眼，出賽4場有3場是先發，合計10.1局投球被敲5支安打無失分，投出11次三振和5次保送，防禦率是「0」，被打擊率僅有0.143，每局被上壘率為0.77。

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