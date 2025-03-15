NBA》太誇張！雷霆對戰拓荒者先發5人全沒上 官方要查了

「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕以54勝12敗穩居西部龍頭的雷霆，8日與拓荒者的比賽中讓先發5人高掛免戰牌，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天爆料，NBA官方已經著手調查雷霆是否有違反球員出場政策。

雷霆在8日主場與拓荒者的比賽中，讓「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、J.威廉斯（Jalen Williams）、霍倫格姆（Chet Holmgren）、道特（Luguentz Dort）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein），以及華勒斯（Cason Wallace）先發5人均未出賽。雖然雷霆多名主力缺陣，但是威金斯（Aaron Wiggins）轟下30分，J.威廉斯（Jaylin Williams）締造生涯首場大三元，兩人攜手率隊以107：89大勝拓荒者。

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《ESPN》知名記者查拉尼亞報導指出，NBA官方已經著手調查雷霆是否有違反球員出場政策，另外也正在調查七六人，因為陣中多名球星P.喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）都因傷缺陣的情況。

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