網球》17歲天才少女勇闖印地安泉決戰 安德烈耶娃扳倒衛冕者小史

安德烈耶娃。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！印地安泉網賽女單4強熱戰，俄國17歲天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva）後勁十足，7：6（7：1）、1：6、6：3扳倒志在第3冠的波蘭衛冕者史薇泰克（Iga Swiatek），連續兩項WTA千分等級大賽都挺進決戰。

安德烈耶娃2月18日杜拜8強直落二擊敗史薇泰克，順勢成為史上最年輕的WTA千分大賽冠軍；如今她又完成對戰2連勝，更斬斷前球后在印地安泉的賽史10連勝。「我在大螢幕上見到媽媽緊張的臉，只能試著不去看那裡。」賽後安德烈耶娃表示，不知道為什麼自己會這麼有信心，感覺把首盤搶7當成人生中最後一次，決勝盤更能抛開壓力放手一搏，「所以我全力以赴，發球很棒也打得相當順利。」

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歷經2小時17分鐘拉鋸，安德烈耶娃延續近來11連勝氣勢，成為2001年比利時克莉絲特絲（Kim Clijsters）以來，勇闖印地安泉決賽最年輕新星，她的目標是自2019年加拿大安德列絲庫（Bianca Andreescu）後，榮膺首位在美國南加州沙漠女單封后的青少年，屆時壓軸對手則為白俄羅斯當今球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

史薇泰克。（歐新社）

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