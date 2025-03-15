NBA》里維斯飆37分沒用！沒詹皇、東契奇的湖人4連敗跌至西部第5

里維斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕少了詹姆斯（LeBron James）與東契奇（Luka Doncic）等多名大將的湖人，今天對決金塊竟嚇出對手一身冷汗，鏖戰到最後一刻才以126：131敗下陣。湖人目前吞下4連敗，西部排名也跌至第5。

湖人今天包含八村壘、海伊斯（Jaxson Hayes）、詹姆斯、東契奇、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）與傑米森（Trey Jemison III）都無法上場。然而在「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）帶領下，湖人首節打完竟取得40：30領先，連布朗尼（Bronny James）都進帳1顆三分球。

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次節金塊展開反撲，單節打出39：27攻勢，半場打完湖人67：71落後。易籃後金塊一度再拉開至12分差領先，但湖人展現頑強意志不斷緊咬，三節打完只以99：102落後3分。決勝節開賽新秀柯奈特（Dalton Knecht）連拿6分，湖人105：102逆轉超前。

湖人持續在外線放冷箭，最多拉開到6分領先，但金塊靠著約基奇（Nikola Jokic）、布朗（Christian Braun）與穆雷（Jamal Murray）等主力接連得分，再度將比分反超。比賽倒數6秒，雙方126：126平手，穆雷砍進關鍵三分球，加上魏斯布魯克（Russell Wesbrook）抄截湖人最後一擊的發球快攻得分，湖人無力扳倒金塊，在客場落敗。

湖人吞下4連敗，目前戰績40勝25敗，下滑至西部第5名。此役里維斯砍下全場最高37分，柯奈特貢獻32分，米爾頓（Shake Milton）板凳出發挹注16分，古德溫（Jordan Goodwin）10分，至於布朗尼則是5投1中拿下5分。

金塊戰績來到43勝24敗，重回西部第2。約基奇28分7籃板5助攻3抄截1火鍋，穆雷26分，布朗22分，戈登（Aaron Gordon）與魏斯布魯克各拿17分，小波特（Michael Porter Jr.）13分。

約基奇。（美聯社）

魏斯布魯克。（法新社）

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