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中職》大聯盟開幕戰來台灣？ 聯盟從史上首見紀錄起步

2025/03/15 14:20

中職會長蔡其昌明言今年球季目標是場均9000人，若換算360場就是史無前例的300萬名球迷。（記者李惠洲攝）中職會長蔡其昌明言今年球季目標是場均9000人，若換算360場就是史無前例的300萬名球迷。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天在高雄展覽館舉辦「大辦桌」，席開百桌與球迷同歡，聯盟會長蔡其昌明言今年球季目標是場均9000人，若換算360場就是史無前例的300萬名球迷。

中職去年迎來「大巨蛋元年」，合計360場吸引高達276萬球迷進場，場均7684人，蔡其昌在媒體聯訪透露，今年目標是場均9000人，換算360場將是324萬人。

東京大聯盟開幕戰近期攻佔世界棒壇版面，蔡其昌今被問及在台灣舉辦的可能，他坦言情感上期待在大巨蛋看到高水準的海外賽，但實務面是商業，「權利金和邀請海外球隊來台灣等費用，加起來應該5-6億台幣跑不掉，台灣若要做，可能要組成一個團隊，整合各界力量。」

台灣若能提升棒球觀戰人口，有助於提升大聯盟開幕戰來台灣的機率。蔡其昌直言，雖然有很高的代價，但不會因為困難就說不可行，「一步一步推進，今年票房再成長個10-15%，會給大家更大的信心邀請海外球隊。」

今天中職舉辦的大辦桌活動，100席在1分鐘就秒殺，蔡其昌在高鐵上還遇到沒有買到票的球迷，他不諱言這次宣傳性質成分大，算是「流血價」出售，但高雄市長陳其邁也有說希望明年再來辦，多桌一點，屆時高雄會幫忙找資源，如果有市長的支持，機會就很高。

蔡其昌直言，棒球不只是國際賽和職棒，要變成日常生活，這樣底蘊才會雄厚，「聯盟團隊很有創意，之前以親子活動為主題辦在兒童樂團，這次連結在地，請了總鋪師和電子花車來辦桌，這很台灣。」

2025中華職棒年度口號為New Chapter新篇章。（記者李惠洲攝）2025中華職棒年度口號為New Chapter新篇章。（記者李惠洲攝）

中職會長蔡其昌。（記者李惠洲攝）中職會長蔡其昌。（記者李惠洲攝）

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