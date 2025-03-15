中職》蔡其昌直球對決獅領隊 「傑憲的合約談好了嗎？」

陳傑憲。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天在高雄展覽館舉辦「大辦桌」，席開百桌，6隊領隊和部分球員都來到現場，聯盟會長蔡其昌致詞不忘關心「隊長」陳傑憲的合約，詢問台下的統一領隊蘇泰安「約談好了嗎」，讓全場球迷笑出來。

蔡其昌指出，職棒36年要開打了，各隊做好萬全準備，今年一定很精彩，「你看味全，在FA（自由市場）把所有選手都快買光了，富邦也是一樣，把最優秀的威助挖到二軍，啦啦隊又是最頂的，來勢洶洶。」隨後也讚嘆中信兄弟洋將陣容堅強，樂天桃猿的隊長林立還是很強。

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話鋒一轉，蔡其昌談到統一獅詢問台下的蘇泰安，「傑憲，約談好了嗎？你趕快談好捏，不然坐你旁邊的（領隊）都是敵人。你看東洋領隊都在笑，傑憲留不下的話，每一隊都來搶了。」一席玩笑話讓球迷笑哈哈。

台鋼休季的「團長之亂」，不少球迷會在社群媒體TAG會長，蔡其昌笑說，「不要再TAG我了，我都回答了，希望文杰傷勢早日康復，雞柳條、一粒也都還在，其他事情就不需要花太多ㄆ時間討論了，關注球隊，愛台鋼。」

蔡其昌搬出台灣隊晉級經典賽會內賽的名言「不能只有在好的時候愛他們」，但也幽默說道，「不過台鋼，好像還沒好過⋯（全場爆笑）」隨後才緩頰說，「因為1年而已啦，沒好過很正常，不要再講高雄無情了。台鋼第一年的球迷進場數，在地人支持都達到6-7000人，這是破聯盟史上第一年球隊的成績。」

高雄市長陳其邁戴上台鋼球帽出席致詞，肯定台鋼第一年表現還行，「不只台灣尚勇，高雄也要尚勇。」他也向蔡其昌喊話，「下次不要只有開100桌，這是小case，下次辦300桌都沒問題！」

中職今天在高雄展覽館舉辦「大辦桌」。（記者龔乃玠攝）

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