晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》蔡其昌直球對決獅領隊 「傑憲的合約談好了嗎？」

2025/03/15 12:37

陳傑憲。（資料照，記者李惠洲攝）陳傑憲。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天在高雄展覽館舉辦「大辦桌」，席開百桌，6隊領隊和部分球員都來到現場，聯盟會長蔡其昌致詞不忘關心「隊長」陳傑憲的合約，詢問台下的統一領隊蘇泰安「約談好了嗎」，讓全場球迷笑出來。

蔡其昌指出，職棒36年要開打了，各隊做好萬全準備，今年一定很精彩，「你看味全，在FA（自由市場）把所有選手都快買光了，富邦也是一樣，把最優秀的威助挖到二軍，啦啦隊又是最頂的，來勢洶洶。」隨後也讚嘆中信兄弟洋將陣容堅強，樂天桃猿的隊長林立還是很強。

話鋒一轉，蔡其昌談到統一獅詢問台下的蘇泰安，「傑憲，約談好了嗎？你趕快談好捏，不然坐你旁邊的（領隊）都是敵人。你看東洋領隊都在笑，傑憲留不下的話，每一隊都來搶了。」一席玩笑話讓球迷笑哈哈。

台鋼休季的「團長之亂」，不少球迷會在社群媒體TAG會長，蔡其昌笑說，「不要再TAG我了，我都回答了，希望文杰傷勢早日康復，雞柳條、一粒也都還在，其他事情就不需要花太多ㄆ時間討論了，關注球隊，愛台鋼。」

蔡其昌搬出台灣隊晉級經典賽會內賽的名言「不能只有在好的時候愛他們」，但也幽默說道，「不過台鋼，好像還沒好過⋯（全場爆笑）」隨後才緩頰說，「因為1年而已啦，沒好過很正常，不要再講高雄無情了。台鋼第一年的球迷進場數，在地人支持都達到6-7000人，這是破聯盟史上第一年球隊的成績。」

高雄市長陳其邁戴上台鋼球帽出席致詞，肯定台鋼第一年表現還行，「不只台灣尚勇，高雄也要尚勇。」他也向蔡其昌喊話，「下次不要只有開100桌，這是小case，下次辦300桌都沒問題！」

中職今天在高雄展覽館舉辦「大辦桌」。（記者龔乃玠攝）中職今天在高雄展覽館舉辦「大辦桌」。（記者龔乃玠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中