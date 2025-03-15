中職》6球團30名洋將橫跨9大國 平均月薪破115萬元

魔鷹。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職36年賽季將在3月29日開打，6隊洋將大致底定，總計30名助拳人，以台鋼雄鷹的6人最多，樂天桃猿4人最少，其他4隊都是5人，只有台鋼魔鷹為洋砲，另29名洋投有12名左投，國籍橫跨9國，包括美國、加拿大、墨西哥、多明尼加、委內瑞拉、波多黎各、哥倫比亞、古巴和日本。

雖然各隊並未公布洋將薪資，不過全聯盟30名洋將平均月薪粗估逾3.5萬美元，換算台幣超過115萬台幣。

請繼續往下閱讀...

★2025年中職6隊簽約洋將

球隊 洋將 投打習慣 國籍

台鋼雄鷹 石萬金 右投 美國

後勁 右投 美國

艾速特 左投 美國

小野寺賢人 右投 日本

吉田一将 右投 日本

*魔鷹 左打 多明尼加

中信兄弟 勝騎士 右投 委內瑞拉

羅戈 右投 委內瑞拉

德保拉 左投 多明尼加

克迪 左投 美國

黃博多 右投 墨西哥

統一獅 布雷克 右投 加拿大

蒙德茲 左投 委內瑞拉

梅賽斯 左投 多明尼加

飛力獅 右投 多明尼加

衛蘭德 右投 美國

味全龍 鋼龍 右投 美國

艾璞樂 右投 美國

荷雷拉 右投 哥倫比亞

龍聖 左投 美國

藍力 左投 美國

富邦悍將 魔力藍 左投 美國

力亞士 左投 古巴

富藍戈 右投 委內瑞拉

銳歐 左投 美國

根岸涼 右投 日本

樂天桃猿 威能帝 右投 多明尼加

魔神樂 左投 墨西哥

波賽樂 右投 美國

霸鉧德 左投 波多黎各

*魔鷹為6隊唯一洋砲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法