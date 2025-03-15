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東京賽》技驚四座！封鎖一票大聯盟強打者 阪神20歲左投5局完全壓制小熊

2025/03/15 13:24

阪神20歲左投門別啟人主投5局無安打無失分無保送，助隊終場以3：0完封小熊。（路透）阪神20歲左投門別啟人主投5局無安打無失分無保送，助隊終場以3：0完封小熊。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊備戰東京海外開幕系列賽，今天與日職阪神虎進行熱身賽，20歲阪神左投門別啟人技驚四座，對上大聯盟打線先發完全壓制，主投5局無安打無失分，阪神終場以3：0完封小熊。

阪神虎今天推出2022年選秀會第2指名的20歲左投門別啟人先發對戰小熊，去年雖然在開季就進入一軍，後援登板3場無失分，但先發2場都吞敗，上季防禦率為4.50。門別啟人一開始就展現初生之犢不畏虎的氣勢，封鎖哈普（Ian Happ）、鈴木誠也、塔克（Kyle Tucker）和透納（Justin Turner）等強打者，完全壓制大聯盟打線，先發5局投出15上15下，無安打無失分，讓球迷嘖嘖稱奇。

阪神20歲阪神左投門別啟人。（美聯社）阪神20歲阪神左投門別啟人。（美聯社）

猛虎軍團3局下靠著梅野隆太郎和近本光司的長打，從小熊38歲右投瑟巴爾（Caleb Thielbar）手中搶下第1分，前川右京4局下擊出左外野二壘安打，進帳第2分，佐藤輝明第5局也貢獻1分打點的右外野安打。

小熊似乎還在調時差跟適應場地和用球，大聯盟一軍打線前面5局完全遭門別啟人封鎖，直到6局上才靠著阿瑪雅（Miguel Amaya）敲出此役全隊首支安打，鈴木誠也在第7局從阪神「肌肉男」工藤泰成手中敲出左外野安打，透納選到四壞球保送，形成2人出局一二壘有人的局面，但蕭（Matt Shaw）吞K未能幫助球隊破蛋。

阪神9局上推出岩崎優關門，抓到1出局後被布許（Michael Busch）敲出右外野安打，隨後盜上二壘，這僅是小熊隊此役的第3支安打，鈴木誠也選到四壞球保送，他此役3打數1安打，塔克敲出左外野飛球遭接殺，透納吞下再見三振，阪神終場以3：0完封小熊。

阪神20歲阪神左投門別啟人。（美聯社）阪神20歲阪神左投門別啟人。（美聯社）

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