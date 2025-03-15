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日職》佐藤龍世睡過頭風波 西武OB重話痛批：守不了規則

2025/03/15 12:30

佐藤龍世。（資料照，取自產經體育）佐藤龍世。（資料照，取自產經體育）

〔記者林宥辰／綜合報導〕西武隊佐藤龍世日前因睡過頭未搭上球隊班機，遭監督西口文也直接放下三軍反省，西口文也並痛批佐藤龍世「一點危機感都沒有。」

今有日媒爆料，佐藤是因和女性約會，酒醉後在飯店睡過頭，而西武隊OB、曾任教練團成員的大久保博元則是痛批：「守不了規則的人，怎可能在比賽中也守紀律？」

佐藤龍世畢業於富士大學，於2018年選秀會上以第七輪順位加盟西武。2021年轉隊至日本火腿，2023年則回歸西武。上賽季他出賽93場是個人新高，並擊出7轟，原本被預期今年能再上一層樓。

值得一提的是，這並非佐藤首度出差錯，疫情期間，各隊明文禁止球員進行不必要的外出，但佐藤龍卻與當時仍也效力西武的隊友相內誠（現為職業格鬥選手）飆車前往高爾夫球場。被交易至火腿隊後，也曾因擊出飛球後直接走回休息室，遭新庄剛志監督痛罵：「如果持續這種態度，一輩子別想上一軍。」

大久保博元在個人社群提到這次風波，評價佐藤時說：「連這種規則都守不了的人，在比賽中也不會守規則，根本無法遵守比賽中的約定事項。這是最基本的做人道理。」

大久保還舉了名將松井秀喜為例，指出若球隊約定10點集合，松井9點59分現身，雖常常是在最後一刻才抵達，但也不算遲到，是沒有問題的。

大久保還補充：「佐藤這類型的人，在比賽中也不懂得動腦筋或想點辦法，大概也不會有所成長。」但最後大久保也語重心長，認為選手生涯轉瞬即逝，希望佐藤龍世能想辦法改善生活習慣，好好把握職業生涯。

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