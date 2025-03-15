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經典賽》蔡其昌不排除赴美爭取卡洛爾 透露台灣隊教頭出爐時程

2025/03/15 13:57

卡洛爾。（資料照）卡洛爾。（資料照）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職今天在高雄展覽館舉辦「大辦桌」，席開百桌與球迷同歡，聯盟會長蔡其昌出席共襄盛舉，談到大聯盟混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）和費爾柴德（Stuart Fairchild），蔡其昌指出，如果有需要，「我會親自跑美國去徵詢他們的意願，釋出最大的善意和熱情。」

費爾柴德日前鬆口有意願效力台灣隊，球迷關注經典賽的混血戰力，蔡其昌表示，聯盟同仁一直有在跟費爾柴德、卡洛爾有基本互動和聯繫，「現在變數還是很多，除了要看總教練規劃的隊形，費爾柴德也要維持身體健康，但以他的實力，若能加入無疑是國家隊強心針。」

至於2023年國聯新人王卡洛爾，蔡其昌也很清楚他是響尾蛇的看板球星，要先看美國隊有沒有要徵召，如果有，相信他會以美國優先，「但他有台灣血液，當然會盡力爭取他的支持，不過人家畢竟是職業選手，沒有義務要來，所以我們會拿出善意和熱情，若有需要跑一趟美國，我都很願意。」

經典賽台灣隊總教練尚未出爐，蔡其昌不改先前傾向曾豪駒續任的想法，「他拿下世界冠軍，又帶台灣隊殺進會內賽，沒想到什麼理由不讓他當，會在拜託他是不是再承擔一次。」他坦言，總教練出爐時程不能拖，「我覺得在上半季就要定下來。」

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