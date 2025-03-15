日職》引退賽1打席三振清宮幸太郎 軟銀44歲老鬼和田毅告別球場

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀今天為44歲老將和田毅舉辦引退賽，與日本火腿的熱身賽中，首局首打席K掉清宮幸太郎，並在全場球迷的熱烈掌聲和歡呼聲中退場，為22年職業生涯畫下完美句點。

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和田毅2002年選秀會以自由選擇權之姿加盟福岡大榮鷹（軟銀前身），隔年就成為球隊的主力投手，17年都效力軟銀，8年勝場數達到雙位數，2012年曾挑戰美國大聯盟，以小聯盟合約加盟金鶯，之後轉戰小熊後才登上大聯盟，2年合計5勝5敗，防禦率為3.36，和田毅在2016年鳳還巢。

和田毅在日職生涯累積160勝89敗，合計投出1901次三振，防禦率為3.18。和田毅曾5度入選日職明星賽，兩度拿下洋聯勝投王，更在2010年奪下洋聯MVP，生涯曾助隊6度奪下日本一。

軟銀在3月15日主場對上日本火腿的熱身賽，為和田毅舉辦引退賽，限定只投1打席，首局首打席上演「早稻田」的最後對決，和田毅畢業於早稻田大學，清宮幸太郎高中就讀早稻田實業，另類的「早稻田」對決成為比賽一大亮點。

和田毅與清宮幸太郎對決4球後，用134公里的速球三振掉清宮，隨後就被換下場，被脫帽向教練鞠躬致意，與現場球迷道別之後，全隊也列隊恭迎他，讓他熱淚盈眶。

清宮也透過球團發表感想，「和田前輩的球依舊犀利，我從小看前輩打球，能成為他生涯最後一位對戰的打者，這是我的榮幸，自己一直都以他為目標，因為我們都身披21號球衣，22年的職業生涯，辛苦了！」

和田毅。（資料照，記者劉信德攝）

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