WTT冠軍賽》激戰5局遭林詩棟逆轉 林昀儒苦吞對戰8連敗無緣4強

林昀儒遭世界球王林詩棟逆轉，無緣晉級4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在局數2:1領先下連丟2局，2:3遭世界排名第一的中國「小石頭」林詩棟逆轉，苦吞對戰8連敗，無緣挺進2025年WTT重慶冠軍賽男單4強。

林昀儒自2023年果阿球星挑戰賽首度和林詩棟交手以1:3落敗後，生涯7次對上林詩棟勝場還沒開張，包括今年的新加坡大滿貫賽和亞洲杯銅牌戰都吞下敗仗，且這7戰合計只拿下4局，失掉24局，林詩棟已成為小林2028年洛杉磯奧運奪牌之路最大的一塊石頭。

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今天再度過招，首局林昀儒在4:5落後時展現正手拍實力，連續起板得手連拿4分，8:5反超，隨後又連續兩顆偷長球奏效，11:6先馳得點。

但次局林昀儒遭遇亂流，無謂失誤增多，開局就陷入1:8落後，很快地以3:11讓出。

關鍵第3局，林昀儒堅定發球正手搶攻的策略，在7:6領先時及時喊出暫停，重回比賽後再連拿3分，10:6聽牌，林詩棟雖靠發球搶攻化解1個局點，但小林穩住陣腳，11:7再下一城。

第4局，林詩棟展開反撲，2平後連拿8分拉開比數，11:3再度扳平戰局。

決勝局，林昀儒在開局0:3落後下追到5:6，逼得林詩棟叫出暫停，恢復比賽後小林依舊緊咬比數，但在7:8落後時一記大角度的正手搶攻，被林詩棟反拉得手，錯失扳平良機，最終以7:11飲恨。

另一場男單8強賽，世界排名第四的張本智和在日本內戰中以3:1（12:10、11:6、4:11、11:6）擊退世界排名28的篠塚大登，取得國際賽對戰3連勝，四強將遭遇中國名將王楚欽和瑞典「六角戰士」莫雷加德的勝方。

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