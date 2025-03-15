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籃球》誰能成為下個本土總教練？陳立宗點名洪志善有原因

2025/03/15 15:36

洪志善（中）。（資料照，記者陳志曲攝）洪志善（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕歸化長人高柏鎧逐漸適應台灣隊，夢想家領隊、同時也是籃協副理事長的陳立宗，今特別感謝洪志善為高柏鎧帶來的幫助。

高柏鎧去年瓊斯盃後以殊勳方完成歸化，在亞洲盃男籃資格賽第二階段正式為台灣隊出賽，至今4場平均可貢獻4.8次阻攻，成為台灣隊禁區新門神。

提及高柏鎧在國家隊的成長，陳立宗除感謝國家隊當家控衛陳盈駿對他的幫助，也提到在第三階段陳盈駿缺陣時，洪志善也扮演相當關鍵的角色。

新北國王老將洪志善曾擔任U18亞青女籃助理教練，在亞洲盃第三階段的職位是情蒐，陳立宗表示，「控球對大B（高柏鎧）太重要，上階段雖然盈駿不在，但小胖（洪志善）從訓練、熱身到比賽時，都帶給他非常強大的安定感。」

話鋒一轉，陳立宗說，先前曾出現有關誰會是下一個本土總教練的討論，「我覺得他有非常巨大的潛能，本土教練最難的就是贏得洋將的尊重跟信任，但我在國家隊看到小胖是可以贏得大B的信任跟尊重的。」

39歲的洪志善雖還在場上奮戰，不過近年來也陸續擔任永春高中男籃、陽明高中女籃教練，先前熱身賽也曾代替國王主帥萊恩督軍，他日前受訪被問及未來是否有機會接任職籃教頭時謙稱，「太難了我沒辦法。」

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