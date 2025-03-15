東京賽》日職用球不會飛？鈴木誠也敲179公里強勁球卻失速引議論

小熊日籍好手鈴木誠也。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊備戰大聯盟東京海外賽，今天在東京巨蛋與日職阪神虎打友誼賽，小熊全場僅3支安打，最後以0比3遭虎軍完封。其中，小熊日籍好手鈴木誠也敲出一顆擊球初速111.7英哩（約179.7公里）的強勁飛球、仰角20度，卻無法飛出大牆，引起美國球迷們議論。

鈴木誠也首打席面對阪神虎20歲潛力好手門別啓人，首打席敲出107.5英哩（約173公里）、仰角13度的強勁平飛球，飛行距離為302英尺，遭阪神虎中外野手近本光司接殺。

請繼續往下閱讀...

鈴木誠也第二打席敲擊球初速111.7英哩（約179.7公里）的強勁飛球、仰角20度，根據大聯盟數據網站《Baseball Savant》顯示，這顆飛球的期望打擊率（XBA）高達0.970，但飛行距離只有343英尺，同樣被虎軍球星近本光司接殺。

這也讓不少美國球迷紛紛表示，「擊球的飛球距離比想像中還短」、「看到這些棒球之間的差異真是有點瘋狂。」；也有日本球迷提到，「日職用球從去年起就不太會飛。」、「日職與大聯盟的用球很大的不同嗎？」

日職近年呈現「投高打低」的狀態，以達到規定局數的先發投手為例，去年就有6名先發的防禦率不到2。去年中央聯盟的防禦率王是中日龍球星高橋宏斗，其防禦率僅1.38。

小熊日籍好手鈴木誠也。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法