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東京賽》大谷扛首棒對決巨人軍！道奇打線無MVP三連星 教頭說明原因

2025/03/15 17:00

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇備戰大聯盟東京海外賽，今天將在東京巨蛋與日職傳統勁旅讀賣巨人進行友誼賽。道奇稍早公布先發打序，日本巨星大谷翔平擔任第一棒指定打擊，但道奇隊打線名單中沒有當家球星貝茲（Mookie Betts），道奇「MVP」三連星無法同場上陣。

道奇今天的先發打序，首棒是大谷翔平，第二棒是二壘手艾德曼（Tommy Edman），第三棒是一壘手佛里曼（Freddie Freeman），第四棒是右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），第五棒是三壘手馬恩西（Max Muncy），第六棒是捕手史密斯（Will Smith），第七棒是左外野手康佛托（Michael Conforto），第八棒是游擊手羅哈斯（Miguel Rojas），第九棒為中外野手帕赫斯（Andy Pages）。先發投手則是左投羅布雷斯基（Justin Wrobleski）。

根據洛媒《SportsNet LA》記者華森（Kirsten Watson）報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，由於貝茲身體不舒服，不會參加這兩場的有誼賽。他在今天恢復訓練，道奇隊將在休息日評估貝茲的狀況，看看他能否參加兩場東京海外賽。

羅伯斯也說，今天預計讓大谷翔平打3至4個打席。

巨人軍今天派出王牌投手戶鄉翔征先發，他也是去年世界棒球12強賽日本隊國手。

道奇隊與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外賽，首戰先發將是道奇日籍投手山本由伸對決小熊左投今永昇太。第二戰道奇推出佐佐木朗希先發，小熊則派明星左投史帝爾（Justin Steele）。

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