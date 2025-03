東京賽》大谷扛首棒對決巨人軍！道奇打線無MVP三連星 教頭說明原因

大谷翔平。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇備戰大聯盟東京海外賽,今天將在東京巨蛋與日職傳統勁旅讀賣巨人進行友誼賽。道奇稍早公布先發打序,日本巨星大谷翔平擔任第一棒指定打擊,但道奇隊打線名單中沒有當家球星貝茲(Mookie Betts),道奇「MVP」三連星無法同場上陣。

道奇今天的先發打序,首棒是大谷翔平,第二棒是二壘手艾德曼(Tommy Edman),第三棒是一壘手佛里曼(Freddie Freeman),第四棒是右外野手T.赫南德茲(Teoscar Hernandez),第五棒是三壘手馬恩西(Max Muncy),第六棒是捕手史密斯(Will Smith),第七棒是左外野手康佛托(Michael Conforto),第八棒是游擊手羅哈斯(Miguel Rojas),第九棒為中外野手帕赫斯(Andy Pages)。先發投手則是左投羅布雷斯基(Justin Wrobleski)。

請繼續往下閱讀...

根據洛媒《SportsNet LA》記者華森(Kirsten Watson)報導,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,由於貝茲身體不舒服,不會參加這兩場的有誼賽。他在今天恢復訓練,道奇隊將在休息日評估貝茲的狀況,看看他能否參加兩場東京海外賽。

羅伯斯也說,今天預計讓大谷翔平打3至4個打席。

巨人軍今天派出王牌投手戶鄉翔征先發,他也是去年世界棒球12強賽日本隊國手。

道奇隊與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外賽,首戰先發將是道奇日籍投手山本由伸對決小熊左投今永昇太。第二戰道奇推出佐佐木朗希先發,小熊則派明星左投史帝爾(Justin Steele)。

#Dodgers Dave Roberts said Mookie Betts will not be in either exhibition game as he still is recovering from being under the weather. He will go through a workout today, and they will reevaluate him on the off day to see if he will be available for Opening Day in Tokyo vs. Cubs